〔港报社评〕人口政策交白卷,"双非"债留下届港府--明报1月20日

香港特首曾荫权昨日出席立法会答问会,中国孕妇来港分娩、特别是"双非"(父母均非港人)子女成为重点,不同党派议员藉着提问,对於曾荫权所谓4招应对,议员多指为治标不治本,但是曾荫权对此置若罔闻,只是重复准备好的答案,未全面准确掌握问题根结.约3年前,类似情况也曾出现,当时议员、学者、舆论等各个方面,都指出楼价飙升,房屋政策出了大问题,要求曾荫权以恰当政策应对,但他後知後觉,使民怨民愤不断升温.今天,中国孕妇来港分娩所衍生问题和曾荫权的取态,反映他的盲点再现.

中国孕妇来港分娩所衍生问题,过去数年,与房屋问题一样,议员、学者、舆论早已指出事涉人口政策,要求港府提出长远政策措施,使中国孕妇和其子女,得到适当医疗照顾和教育服务.不过,曾荫权对此不以为然,到公立医院妇产科爆煲时,当局才头痛医头地以限额来处理.不过,随着中国孕妇来港分娩、特别是"双非"已经成为私家医院每年数十亿港元的大生意,限额措施根本不能解决问题.

问题拖延了几年,到昨日,曾荫权仍然未强调会从人口政策的高度来关注和应对问题,只在自说自话,坚持4招就是解决良方了.曾荫权在"双非"问题的执迷不悟,与当年他在房屋政策的表现如出一辙,若房屋政策的下场,就是中国孕妇和"双非"问题的结果,则未来一段日子,整体社会和"双非",无可避免仍要承受折腾.曾荫权港府任期还剩不足半年,以他昨日的取态,"债留下届港府,祸延市民福祉"的格局就很明显了.(A03)