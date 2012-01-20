〔港报社评〕人口政策交白卷,"双非"债留下届港府--明报1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
香港特首曾荫权昨日出席立法会答问会,中国孕妇来港分娩、特别是"双非"(父母均非港人)子女成为重点,不同党派议员藉着提问,对於曾荫权所谓4招应对,议员多指为治标不治本,但是曾荫权对此置若罔闻,只是重复准备好的答案,未全面准确掌握问题根结.约3年前,类似情况也曾出现,当时议员、学者、舆论等各个方面,都指出楼价飙升,房屋政策出了大问题,要求曾荫权以恰当政策应对,但他後知後觉,使民怨民愤不断升温.今天,中国孕妇来港分娩所衍生问题和曾荫权的取态,反映他的盲点再现.
中国孕妇来港分娩所衍生问题,过去数年,与房屋问题一样,议员、学者、舆论早已指出事涉人口政策,要求港府提出长远政策措施,使中国孕妇和其子女,得到适当医疗照顾和教育服务.不过,曾荫权对此不以为然,到公立医院妇产科爆煲时,当局才头痛医头地以限额来处理.不过,随着中国孕妇来港分娩、特别是"双非"已经成为私家医院每年数十亿港元的大生意,限额措施根本不能解决问题.
问题拖延了几年,到昨日,曾荫权仍然未强调会从人口政策的高度来关注和应对问题,只在自说自话,坚持4招就是解决良方了.曾荫权在"双非"问题的执迷不悟,与当年他在房屋政策的表现如出一辙,若房屋政策的下场,就是中国孕妇和"双非"问题的结果,则未来一段日子,整体社会和"双非",无可避免仍要承受折腾.曾荫权港府任期还剩不足半年,以他昨日的取态,"债留下届港府,祸延市民福祉"的格局就很明显了.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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