〔港报社评〕外汇基金应增人币等多元化投资--文汇报1月20日

外汇基金去年投资收益267亿港元,回报率仅1.1%,为08年金融海啸以来最差.外汇基金取得1.1%的回报率,虽然比较低,但在去年投资环境比较恶劣的情况下,基本可以接受.不过,金管局应检讨并调整投资策略,分散风险,增加人币等多元化投资,力求在维持香港货币及金融稳定的基础上,提高外汇基金投资回报率.

外汇基金2011年债券投资赚719亿港元,抵销港股组合亏损的242亿港元、其他股票组合亏损122亿港元,以及外汇投资亏损97亿元港元,收益267亿元港元.资料显示,在2009年债市表现欠佳而股市大旺之下,外汇基金全年投资回报1067亿港元,其中高达976亿港元收益来自股票,反而债券投资录得7亿元亏损.这说明外汇基金的股债投资盈亏变化很大,金管局有必要小心调整股债投资,推进投资多元化,扩大多种类别的投资,以便在不影响外汇基金有足够流动资金去维持货币和金融稳定的大前提下,分散风险和提高中、长线回报.

外汇基金投资一直偏重美元资产,主因是美元在过去一直保持强势,属优质资产,金管局为保持组合的稳健,大量持有美元资产亦无可厚非.但时移世易,美元的强势地位不断受到冲击,连带美元资产的吸引力亦大不如前.金管局应进一步参与中国银行间债券买卖.香港金融机构透过金管局作为中介人去直接投资中国债市,既可分散外汇基金的投资风险和提高回报,长远又可带动人民币成为国际储备货币之一,推进人民币走向国际化,加快香港人民币离岸中心的建设.(A03)