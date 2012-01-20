《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日

* 明报:

--市场消息指,近年曾安排不少大型新股上市活动的中资投行--工商银行(1398.HK)旗下工银国际或计划在短期内裁员超过两成.

--利丰(0494.HK)宣布,其附属子公司利丰亚洲(LF Asia)已於去年9月收购一项大中华地区童装及玩具业务.

* 苹果日报:

--首创置业(2868.HK)公布,向新加坡项目合作夥伴Recosia China增持4个内地发展项目权益,总作价7.61亿元人民币.

--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国收紧电话销售理财产品的渠道,以加强投资者风险保障.据悉汇丰中国亦实施同样措施.

* 东方日报:

--渣打集团(2888.HK)香港董事总经理兼北亚区资本市场部主管郑俊峰表示,目前在港发行的人民币债券(点心债)的发行量已具规模,并已吸引3至4间央行入市购买点心债.

* 文汇报:

--美联集团(1200.HK)执行董事兼中国部行政总裁张锦成认为,中国内地楼市今年或呈"价跌量升"格局,上半年楼价料跌10%,下半年成交量料回升10%.

* 大公报:

--渣打银行发布最研究报告指,基於中国房地产行业已开始降温,预计今年二季度,中国当局将会发出信号,改变房地产调控政策,以防止楼市硬着陆.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯

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