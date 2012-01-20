《离岸人民币综述》节前政策红包大派发,期待龙年创新产品齐飞冲天

记者 毕晓雯

路透香港1月20日电---龙年将至,在离岸市场接连收到人民币政策红包的喜庆气氛中,投资者也对人民币国际化之路所带来的各类投资机会充满憧憬.

周一,香港金融管理局及英国财政部共同宣布,将成立一个由私营机构代表组成的合作小组,以进一步推动香港与伦敦在离岸人民币业务发展方面的合作,包括今年年中将延长人民币实时交易和清算时间五小时至晚上11:30,以覆盖欧洲、美国东部时段.

周二,金管局再度宣布进一步放松对本地银行人民币的风险监管,一是机构持有的离岸人民币国债及内地银行间债市部分高信用等级债券,将被计入25%的储备资产,而此前仅有人民币存款可当作储备资产;二是允许机构持有人民币的净头寸放宽至20%,原先为10%.

周四,港交所总裁李小加则公布港交所新的发展蓝图,指出内地等投资者的不断加入以及包括人民币产品在内的资产不断丰富,是港交所未来发展动力的主要来源.

"离岸人民币市场的快速发展与政策空间有很大的关系,未来将进一步这方面的推动,"香港财经事务及库务局局长陈家强在亚洲金融论坛上称.

而业界人士则表示,过去一年离岸市场最大的发展莫过於点心债规模迅速扩大以及人民币信贷增速飞升,而这二项成就与境外人民币可回流内地进行直接投资,以及人民币境外合格机构投资者(RQFII)政策的出台都有直接的关系.

汇丰就预计,龙年离岸市场的点心债发行额或能达到2,600-3,100亿元,较去年倍增.越来越多的国际企业加入进来,将是一大亮点.

"由於人民币FDI政策,相信今年会有更多的香港本地及国际企业在港发行点心债,乐观预期有翻倍的可能."汇丰银行集团总经理及香港区总裁冯婉眉称.

据她介绍,去年总计发行的点心债规模近1,500亿元人民币.

国开行则於上周五完成了首只超长期限的人民币债券发行,其共计发行15亿元15年期债券,息率为4.2%.国开行并表示,将尝试将发行债券所募集资金留在境外使用.

人民币升值预期已减弱的趋势下,机构对增加人民币负债的兴趣日渐浓厚.根据公开数据显示,香港人民币贷款已较去年初升了近五倍.

**人民币风险监管放宽**

业界就表示,金融局周二起进一步放松对本地银行人民币业务的风险监管,将有利金融市场人民币相关产品的交易活跃度.未来还有进一步放宽的可能.

在金管局公布银行持有的国债及中国银行间市场部分债券可计入人民币风险储备,以及人民币外汇净头寸扩大至20%後,离岸市场的各类人民币产品即刻被"秒杀":债券收益率下降,即期和远期汇率都出现美元下跌的情况.

香港财资市场知名人民币专家陈凤翔称表示,这将增加银行人民币的使用效率,更多的流动性可以用来投资债券、放贷等,从而增加人民币债券的吸引力.

"更具吸引力的离岸市场人民币债券,将推动收益率曲线下移,"他认为.

以下为汤森路透为您整理的2011年香港人民币市场的各项数据:

一.跨境贸易人民币结算量达2万亿元.

二.人民币债券发行规模超过1,000亿元.

三.人民币存款规模超过6,300亿元.

龙年将至,在政策红利不断释放并推动人民币国际化发展空间的背景下,投资者们可选择的投资标的将越来越多.(完)