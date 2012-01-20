〔香港数据〕12月份综合CPI同比涨5.7%持平上月,料今年通胀压力纾缓

路透香港1月20日电---香港统计处周五公布,去年12月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,与上月持平,食品价格和私人房屋租金上升仍然是推动通胀的最主要因素.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,12月基本通胀率按年增幅亦与11月份相同,为6.4%.

政府发言人表示,12月份超过七成半的基本通胀是由食品价格和私人房屋租金上升所致.2011年全年合计,基本消费物价通胀率平均为5.3%,与政府较早前的预测相同.

发言人续指,随着最近环球食品和商品价格回落以及本港经济增长动力减慢,来自外围和本地的通胀压力可望在今年内得到纾缓.政府会继续密切留意本地通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

(单位:%) 2011年12月 2011年11月 2010年12月

综合消费物价指数 +5.7 +5.7 +2.9

甲类消费物价指数 +5.3 +5.3 +3.3

乙类消费物价指数 +5.9 +6.0 +2.7

丙类消费物价指数 +5.9 +5.9 +2.8

基本通胀率 +6.4 +6.4 +2.7 (完)

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