〔香港房地产〕去年私人住宅落成量减三成,惟政府积极推地将推高未来供应

路透香港1月20日电---香港运输及房屋局周五公布,2011年全年私人住宅落成量为9,400个,按年减少三成.但去年第四季已批地但未动工的私人住宅单位数目增加,反映在政府积极增加土地供应下,明显推高未来房屋供应.

截至去年底止,一手住宅市场总供应量为4.9万个,较第三季减少1,000个.若连同已批出土地并可随时动工的1.3万个单位,於未来三至四年合共可提供6.2万个住宅单位.

中原地产表示,该1.3万个已批地但尚未动工的私人住宅单位数目,较2010年第四季增加3,000个,较09年第四季增8,000个,反映政府积极增加土地供应,明显推高未来房屋供应.

去年私人住宅已施工数量为1.03万个,较2010年的1.34万个减少23%.中原地产称,虽然去年的施工量按年有所减少,但过去两年的平均每年施工量达1.185万个,摆脱了2008到2009年平均每年只有8,100个的谷底水平.该行相信,发展商可能因应楼市调整和保育要求,修改发展计划而令施工有所延後,推低去年的施工量.

为压抑过热的楼市,防范金融系统风险,香港政府2010年以来多次出招稳定楼市,落实增加土地供应的承诺,并决定恢复停建八年的居屋有其屋计划,重申未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.(完)

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