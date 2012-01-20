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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 13:20 BJT

〔香港经济〕12月提交破产呈请书数目按月减少16.2%

路透香港1月20日电---香港破产管理署周五公布数据,去年12月份提交破产呈请书的数目为598宗,按月减少16.2%,按年亦减少15.1%.

根据该署刊载於网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,去年全年提交破产呈请书的宗数累计为8,077宗,按年减少11.3%.

去年全年发出接管/破产令的数目为7,981宗,按年下跌12.9%.

香港去年10-12月的失业率按季微降0.1个百分点至3.3%,政府预测2011年香港的本地生产总值(GDP)增长5%. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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