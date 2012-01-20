〔香港经济〕12月提交破产呈请书数目按月减少16.2%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电---香港破产管理署周五公布数据,去年12月份提交破产呈请书的数目为598宗,按月减少16.2%,按年亦减少15.1%.
根据该署刊载於网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,去年全年提交破产呈请书的宗数累计为8,077宗,按年减少11.3%.
去年全年发出接管/破产令的数目为7,981宗,按年下跌12.9%.
香港去年10-12月的失业率按季微降0.1个百分点至3.3%,政府预测2011年香港的本地生产总值(GDP)增长5%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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