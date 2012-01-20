〔基金观点〕今年美元走强,香港扞卫联系汇率将获得回报--景顺

路透香港1月20日电---景顺投资管理首席经济师祈连活周五称,预期美元今年将会走强,为香港扞卫联系汇率的努力带来回报.

有"联汇之父"之称的祈连活在记者会上表示,相信在可预见的将来,港元会继续与美元挂钩.

"欧元、英镑、日圆的利率非常之低,港元与之挂钩难以获益;澳元主要受商品价格支持,而中国人民币不能自由兑换使联汇难以操作."他说,"港元汇价可望跟随美元走强,并带来通缩作用,使通胀降温."

香港刚公布12月份综合消费物价指数(CPI)同比升5.7%,与上月持平.[ID:nCH0094509]

去年下半年,就港元应否与美元脱钩曾在金融界和投资界掀起讨论,其後欧债危机进一步恶化,而香港特首以及多位财金官员重申坚守联汇制度的立场.

国际货币基金组织(IMF)此前亦称,支持香港自1983年起实行将港元与美元挂钩的联系汇率制度是最佳的选择.[ID:nCH0087231]

祈连活因撰写如何挽救港元的文章而促成政府落实港元与美元挂钩的联汇制度,因而得名为"联汇之父".他之後曾获委任为港府经济顾问以及香港外汇基金货币发行委员会委员.(完)

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