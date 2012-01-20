〔香港个股〕恒大地产称拟投资150亿元人民币於哈尔滨建旅游综合项目

路透香港1月20日电----聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周五公布,与哈尔滨市政府签署战略合作协议,公司拟投资150亿元人民币在太阳岛西区发展一个旅游综合项目.

公司的新闻稿称,该项目集冰雪主题公园、冰雪游乐世界、娱乐中心、国际购物街、超五星级世界酒店於一体,暂命名为"哈尔滨文化旅游城",位於松北区松北大道与堤顶路围合区域,占地面积172公顷,总用地面积约2,776亩.

不过,恒大地产未有透露项目将於何时动工及落成.

太阳岛是黑龙江省哈尔滨市松花江中的一个河岛,是当地着名的风景名胜区.

恒大地产稍早公布2012年的合同销售目标为800亿元,与去年完成的804亿元相若;并预期今年首季房地产市场仍处低谷,但下半年可望有所好转.[ID:nCH0093855]

恒大地产午盘中段股价跌1.32%,报3.73港元;大盘恒生指数.HSI升0.41%.(完)

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