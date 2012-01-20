〔香港个股〕恒大地产称拟投资150亿元人民币於哈尔滨建旅游综合项目

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电----聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周五公布,与哈尔滨市政府签署战略合作协议,公司拟投资150亿元人民币在太阳岛西区发展一个旅游综合项目.
公司的新闻稿称,该项目集冰雪主题公园、冰雪游乐世界、娱乐中心、国际购物街、超五星级世界酒店於一体,暂命名为"哈尔滨文化旅游城",位於松北区松北大道与堤顶路围合区域,占地面积172公顷,总用地面积约2,776亩.
不过,恒大地产未有透露项目将於何时动工及落成.
太阳岛是黑龙江省哈尔滨市松花江中的一个河岛,是当地着名的风景名胜区.
恒大地产稍早公布2012年的合同销售目标为800亿元,与去年完成的804亿元相若;并预期今年首季房地产市场仍处低谷,但下半年可望有所好转.[ID:nCH0093855]
恒大地产午盘中段股价跌1.32%,报3.73港元;大盘恒生指数.HSI升0.41%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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