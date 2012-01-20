〔中港个股〕中海油服称增发A股的批准已失效,因市况欠佳无法完成发行

路透香港1月20日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)周五称,其增发A股之批准已失效,因市况欠佳而未能完成发行工作,公司并认为终止增发不会对其财务状况或营运产生任何不利影响.

该公司於去年7月20日获中国证监会批准发行不超过5亿股A股,募资不超过70亿元人民币,并在批准六个月内有效.

"鋻於市况,本公司未能於批准有效期内进行A股发行."公告称,由於原本拟动用建议A股所得款项的部分项目已完成且在营运中,而其他项目进展顺利,因此终止增发不会对财务或营运产生不利.

中海油服H股周五收升1.12%,报12.64港元;其A股亦涨0.25%,报15.9元人民币.(完)

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