〔香港个股〕中国燃气获韩国SK增持股份至9.61%

路透香港1月20日电---据香港联交所的资料披露,韩国SK控股003600.KS近日再度增持中国燃气(0384.HK)股份,涉资1.41亿港元,其持股量则由8.73%升至9.61%.

据权益披露资料显示,SK控股於周三(18日)在场内按每股平均价3.646港元买入3,855万股中国燃气股份,总值1.41亿港元.於本次增持後,其持有中国燃气的股份数目增至约4.21亿股.

中国燃气周五小幅收高0.56%,报3.56港元,过去一个月涨2.9%,三个月则大升97%.

SK控股上周表示,计划至多斥资1,200亿韩元(1.04亿美元)增持中国燃气(0384.HK)的持股.[ID:nCH0093385]

上月,中国燃气获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源是次牵头中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)进行,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".事件更引发现有股东争相增持中国燃气的股份.(完)

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