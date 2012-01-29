(重温稿)《热点问答》美联储延长零利率政策将如何影响中国央行货币政策操作?

* FED虽延长零利率政策,但中国央行对货币政策选择将更淡定

* 年内存准率实际下调步伐或将远落後于市场预期

* 逆回购可能会成为常态

* 人民币升值压力增大,但升幅有限而弹性增强

* 利率方面今年应不会降息

记者 毕晓雯

路透香港1月29日电---全球资产于中国春节期间齐齐上演"飞龙冲天"之势,因美联储(FED)"不吝放水",表示不仅做好了出台进一步经济刺激举措的准备,并且至少在2014年底之前将保持零利率的水平.

这不仅引发全球资产泡沫再度横飞之担心,也平添中国将再次面临输入型通胀的忧虑,从而令中国货币政策走向又多出一层不确定因素.

但分析人士指出,较之2008年全球金融危机甫爆发之时的惊慌与担忧,经过逾三年多来危机不断演变的砾炼,中国央行对货币政策的选择将更淡定,决策将更多依赖于中国经济的内部所需.

"有第一次的经历,这次中国央行不会有太大的反应."瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称,"货币政策的出台更多还是从中国经济的实际情况出发."

根据多家机构的预测,一季度中国经济增速将探至全年最低的7.8%左右,但同期通胀水平则维持於全年最高的3.7%附近.因此,今年首季将是货币政策最难以拿捏的时间点.

一方面经济增速下滑,另一方面通胀警报仍未解除,相互掣肘着货币政策走向.不仅如此,在美国低利率和量化宽松政策的共同作用下,更多热钱将重返经济增长仍属靓丽的中国,央行对冲压力料难缓解.

1月22日-28日为中国今年的春节假期,期间美低利率前景刺激了全球股市、大宗商品和欧元齐涨,如布兰特原油LCOc1升穿每桶110美元,美国原油CLc1亦有突破100美元,现货金价XAU=则曾触及近七周高点1,730美元.

接下来,中国货币政策的走向会面临什麽样的选择呢?以下是这一问题的回答.

**法定存款准备金率如何变动?**

显然,回答是:有下调的机会,但下调的实际步伐将远远落後于市场的预期;此前路透调查显示,多家机构预期到今年底,存准率将累计下调200基点.[ID:nCN1278192]

而就在刚刚过去的龙年春节前,中国央行打破了市场对存准率将有一次下调的预期,只采取了逆回购的操作.

市场对此解释的理由有四:一是无法确认外汇占款的下降是否已形成趋势;二是去年12月1.2万亿元人民币财政存款的投放将大大缓解市场的流动性紧张;三是通胀警报依然尚未明显解除;四则是过去几年超发的货币存量仍有继续消化的需要.

目前来看,上述四个理由依然具有存在的合理性.特别是在美联储将长期向全球提供低成本资金的政策意图公布後,更为中国央行放缓调降存款准备金率的频率给出了解释.

市场人士就透露,1月份中国外汇占款已重回升势,新增规模将超过1,000亿元人民币.而在美联储长期低利率政策延长,且对伊朗石油出口限制等政策共同影响下,中国面临输入型通胀的压力加大.

中国外汇占款去年末曾出现连续三个月下降,10月减少近250亿元,为近四年来首次下跌,11月和12月则分别续降约279亿及1,003亿元.

市场还需要关注的另一个重点就是--决策者的管理思路;此前,央行货币政策司副司长孙国峰在其新书《第一排:中国金融改革的近距离思考》中就透露,银行间市场流动性的相对短缺,则又有可能是央行管理流动性首选的管理框架.[ID:nCH0092031]

不过,考虑到国内的现金需求往往呈现春节前提取集中,而春节後回流缓慢的特征,央行春节前高达5,000亿元的逆回购在2月初亦将陆续到期,且1月份高达1万亿元人民币贷款同步放大为存款後,缴存法定存款准备金的压力将随之而来.

因此,2月初将是央行下调存款准备金率最近的一个敏感期.

**逆回购是否会成为常态?**

答案是:有可能.同法定存款准备金率一样,公开市场也是货币政策的工具之一.由於其具备期限多、灵活性强的特征,在面对通胀走势不确定,外汇占款反复无常的被动局面时,反而具有更强的可操作性.

而货币创造基本面的变化,才是中国央行於10年後再次将逆回购公开招标纳入货币政策操作工具篮中的主要原因.

中国调整经济结构,致力於改变国际收支不平衡的努力已初显成果.根据多家机构的预测,受欧美市场需求疲弱的影响,今年中国出口将进一步下滑,全年顺差将收窄至1,000亿美元.去年为1,551亿美元.

贸易顺差的收窄意味着央行将获得更为独立的货币政策操作空间,不再是以被动对冲外汇占款为主.因此,包括逆回购、下调法定存款准备金率等手段都是可预见的,它们或将替代外汇占款,成为主动创造基础货币的手段.

**人民币升值压力有没有增大?**

答案是:有,但升幅有限,弹性增强.美国今年将举行大选,人民币汇率问题历来是不同政党争取上位的同一张好牌,因此,今年人民币升值来自政治方面的压力不可小觑.

奥巴马在春节期间做了他任内最後一次国情咨询,其中就提到要向中国在全球贸易中所采取的不公平竞争手段施压.

不过,中国贸易顺差正在收窄且已趋於平衡已是不争的事实,甚至出现了跨国企业将多年累积利润转移出中国的现象,以国际收支平衡表公布数据为例,2011年前三季的投资收益一项为逆差202亿美元,为逾四年来首见的逆差,这一项目包括中国外储的投资收益,外企应分配利润和海外职工收入等.

而欧元区的债务危机迟迟未见缓解,美元的避险功能仍会是全球投资人的选择.

**利率政策如何选择?**

答案是:今年不会降息.根据接受路透调查的20机构所做预测数据显示,今年的CPI同比增速将达3.4%,仅略低於3.5%的一年期法定存款利率,因此,有理由相信中国央行不会轻易选择降息以失去得来不易的实际正利率水平.

但由於法定存款准备金率的高企,银行间市场结构性流动性短缺已成事实,不论是央行的逆回购、央票发行,都在短期利率的掌控上握有实际的决定权,可以说,银行间货币市场的利率已经基本具备市场化的特征,并因此直接或间接传导到拆借、信贷、债务融资等渠道,从而影响各个层面的资金成本.

"从数量调控到价格调控是央行货币政策选择的进步,央行在这方面已越来越具有话语权."沈建光称.

但若长期来看,如果中国通胀压力能继续下滑至3%以下,那麽美国的长期利率政策也为中国央行下调利率打开了空间.(完)