《香港报摘》--经济日报1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--香港龙年首个期指结算日,即月期指较现货高水近百点,加上A股假期复市後或追落後,有助恒生指数今日高开,再挑战近四月新高.不过,市面未平仓合约数高企成为暗涌,或窒碍恒指创七连升佳绩.
* 其他:
--手握147张特首选委票的民建联,在特首选举中的取态一直备受关注.据悉,民建联於春节前已获信息,党内逾百名选委可自由提名,有关决定将於周五公布,意味唐英年和梁振英将双双入闸.
--研议三年,俗称"小型港股直通车"的港股交易所买卖基金(ETF),只等内地监管机构"开绿灯"便可随时推出.力争首发的易方达拟推出恒生国企指数ETF,暂订每手最低入场费仅100元人民币.
--内地体育用品牌--特步国际(1368.HK)财务总监何睿博表示,公司已将2012年销售增长目标,由15%调低至单位数;开店数目则由每年新开800至1,000间,调低至400间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。