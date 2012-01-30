《香港报摘》--经济日报1月30日

* 头版头条:

--香港龙年首个期指结算日,即月期指较现货高水近百点,加上A股假期复市後或追落後,有助恒生指数今日高开,再挑战近四月新高.不过,市面未平仓合约数高企成为暗涌,或窒碍恒指创七连升佳绩.

* 其他:

--手握147张特首选委票的民建联,在特首选举中的取态一直备受关注.据悉,民建联於春节前已获信息,党内逾百名选委可自由提名,有关决定将於周五公布,意味唐英年和梁振英将双双入闸.

--研议三年,俗称"小型港股直通车"的港股交易所买卖基金(ETF),只等内地监管机构"开绿灯"便可随时推出.力争首发的易方达拟推出恒生国企指数ETF,暂订每手最低入场费仅100元人民币.

--内地体育用品牌--特步国际(1368.HK)财务总监何睿博表示,公司已将2012年销售增长目标,由15%调低至单位数;开店数目则由每年新开800至1,000间,调低至400间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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