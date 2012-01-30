《香港报摘》--信报1月30日

* 要闻版头条:

--A股在春节长假期後今天复市,期间外围环境出现多项变数.分析员表示,A股长假前表现强劲,加上"春节效应"下,预期A股在龙年首个交易天开红盘的机会甚大.自1991年起,春节过後首个交易天开门红的机会率达七成.

* 其他:

--近日港交所(0388.HK)正检讨为矿业公司而设的《上市规则》(第18章),业界预期,监管机构将提出收紧有关规则,关注这将削弱本港作为集资平台的吸引力.

--据市场消息人士透露,去年底因市况不佳而搁置上市的海通证券(600837.SS)(6837.HK)管理层於农历新年假期前,与投资银行召开会议作出决定,上市计划拟於3月份卷土重来,但集资额以及发行规模,至今仍未知会否有所改变.

--首只以人民币计价的股份汇贤产业信托(87001.HK),上市接近一年股价仍处於低位徘徊,集团管理层表示,未来将透过资产增值及并购加强升值潜力;并透露旗下北京东方广场写字楼去年有约7万平方米楼面租约到期,大部分已获续租,租金有双位数升幅.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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