《香港报摘》--信报1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--A股在春节长假期後今天复市,期间外围环境出现多项变数.分析员表示,A股长假前表现强劲,加上"春节效应"下,预期A股在龙年首个交易天开红盘的机会甚大.自1991年起,春节过後首个交易天开门红的机会率达七成.
* 其他:
--近日港交所(0388.HK)正检讨为矿业公司而设的《上市规则》(第18章),业界预期,监管机构将提出收紧有关规则,关注这将削弱本港作为集资平台的吸引力.
--据市场消息人士透露,去年底因市况不佳而搁置上市的海通证券(600837.SS)(6837.HK)管理层於农历新年假期前,与投资银行召开会议作出决定,上市计划拟於3月份卷土重来,但集资额以及发行规模,至今仍未知会否有所改变.
--首只以人民币计价的股份汇贤产业信托(87001.HK),上市接近一年股价仍处於低位徘徊,集团管理层表示,未来将透过资产增值及并购加强升值潜力;并透露旗下北京东方广场写字楼去年有约7万平方米楼面租约到期,大部分已获续租,租金有双位数升幅.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。