《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月30日

路透香港1月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五(27日)收市价的比较.(1美元=7.755港元HKD=) 美国股市上周五收盘基本持稳,削减稍早跌幅,道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点;因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.[ID:nCN1356296] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 202.770 -0.99 27249 15.725 -0.73 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.330 0.53 146739 4.135 1.60 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.800 1.74 261145 78.791 -0.26 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.310 0.52 108576 22.908 0.04 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.070 -0.26 37788 11.405 -0.30 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 118.750 1.67 24031 9.209 -0.23 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 42.590 0.97 281686 66.057 0.62 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.820 2.01 36409 4.329 0.44 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 19.310 2.66 268876 14.975 -0.03 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.780 0.12 41011 19.217 0.61 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.160 -1.45 109347 4.490 1.36 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 27.070 -0.59 11033 4.199 1.17 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.060 0.32 4713 1.478 -49.21 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.650 1.53 43872 0.411 -0.96 (完) --整理 梁慧仪