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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月30日

路透香港1月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五(27日)收市价的比较.(1美元=7.755港元HKD=)

  美国股市上周五收盘基本持稳,削减稍早跌幅,道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点;因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.[ID:nCN1356296] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  202.770   -0.99      27249            15.725      -0.73
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.330    0.53     146739             4.135       1.60
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.800    1.74     261145            78.791      -0.26
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.310    0.52     108576            22.908       0.04
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.070   -0.26      37788            11.405      -0.30
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  118.750    1.67      24031             9.209      -0.23
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.590    0.97     281686            66.057       0.62
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.820    2.01      36409             4.329       0.44
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   19.310    2.66     268876            14.975      -0.03
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.780    0.12      41011            19.217       0.61
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.160   -1.45     109347             4.490       1.36
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.070   -0.59      11033             4.199       1.17
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.060    0.32       4713             1.478     -49.21
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.650    1.53      43872             0.411      -0.96  (完)

  --整理 梁慧仪

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