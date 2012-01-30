《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五(27日)收市价的比较.(1美元=7.755港元HKD=) 美国股市上周五收盘基本持稳,削减稍早跌幅,道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点;因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.[ID:nCN1356296] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 202.770 -0.99 27249 15.725 -0.73 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.330 0.53 146739 4.135 1.60 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.800 1.74 261145 78.791 -0.26 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.310 0.52 108576 22.908 0.04 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.070 -0.26 37788 11.405 -0.30 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 118.750 1.67 24031 9.209 -0.23 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.590 0.97 281686 66.057 0.62 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.820 2.01 36409 4.329 0.44 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.310 2.66 268876 14.975 -0.03 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.780 0.12 41011 19.217 0.61 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.160 -1.45 109347 4.490 1.36 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.070 -0.59 11033 4.199 1.17 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.060 0.32 4713 1.478 -49.21 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.650 1.53 43872 0.411 -0.96 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。