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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:16 BJT

《香港重要政经日程》--1月30日-2月3日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月30日(周一)

-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.

--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.

--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.

--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月31日(周二)

--公布12月份M3货币供应数据.

--公布12月份外汇基金总资产.

--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.

--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.

--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.

--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.

2月1日(周三)

-- 公布第四季本地生产总值(GDP)数据.

-- 环球贷款市场峰会.

--09:00 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.

--10:00 鸿国国际(1028.HK)股东特别大会.

--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.

--11:00 财政司司长曾俊华发表2012/13年度财政预算案.

--16:00 鸿隆控股(1383.HK)股东特别大会.

*2月2日(周四)

-- 公布12月份零售销售数据.

-- 生力啤(0236.HK)公布全年业绩.

--09:00 合一投资(0913.HK)股东特别大会.

--11:00 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会会议.

*2月3日(周五)

-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.

--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.

--10:30 汇丰公布1月份PMI.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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