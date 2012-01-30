《香港重要政经日程》--1月30日-2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月30日(周一)
-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.
--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.
--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月31日(周二)
--公布12月份M3货币供应数据.
--公布12月份外汇基金总资产.
--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.
--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.
2月1日(周三)
-- 公布第四季本地生产总值(GDP)数据.
-- 环球贷款市场峰会.
--09:00 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 鸿国国际(1028.HK)股东特别大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华发表2012/13年度财政预算案.
--16:00 鸿隆控股(1383.HK)股东特别大会.
*2月2日(周四)
-- 公布12月份零售销售数据.
-- 生力啤(0236.HK)公布全年业绩.
--09:00 合一投资(0913.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会会议.
*2月3日(周五)
-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布1月份PMI.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。