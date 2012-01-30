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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:32 BJT

〔中港个股〕紫金矿业旗下紫金铜业发生事故导致三人死亡,後者暂停试产

路透香港1月30日电---中国金矿企业--紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)周一称,上周四(26日)旗下全资子公司紫金铜业有限公司发生事故,造成三名工人死亡,而涉事公司已全面停止试生产.

公司的声明称,事件涉及紫金铜业制酸车间尾气脱硫工序活性焦罐发生堵塞,一名当班作业工人进入罐内进行疏通作业时昏倒,其後车间另外三名当班工人对其进行施救时,也相继昏倒.经送院抢救後确认三人死亡,一人经抢救後脱离生命危险.

紫金铜业为年产20万吨的铜冶炼项目,原订於去年12月15日至今年6月15日期间进行试生产,但发生事故後目前已全面停止试生产,开展安全隐患排查治理工作,及事故调查,并做好善後工作.

紫金矿业H股上周五收报3.58港元,过去一个月升19.3%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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