〔中港个股〕紫金矿业旗下紫金铜业发生事故导致三人死亡,後者暂停试产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---中国金矿企业--紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)周一称,上周四(26日)旗下全资子公司紫金铜业有限公司发生事故,造成三名工人死亡,而涉事公司已全面停止试生产.
公司的声明称,事件涉及紫金铜业制酸车间尾气脱硫工序活性焦罐发生堵塞,一名当班作业工人进入罐内进行疏通作业时昏倒,其後车间另外三名当班工人对其进行施救时,也相继昏倒.经送院抢救後确认三人死亡,一人经抢救後脱离生命危险.
紫金铜业为年产20万吨的铜冶炼项目,原订於去年12月15日至今年6月15日期间进行试生产,但发生事故後目前已全面停止试生产,开展安全隐患排查治理工作,及事故调查,并做好善後工作.
紫金矿业H股上周五收报3.58港元,过去一个月升19.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。