〔中港个股〕紫金矿业旗下紫金铜业发生事故导致三人死亡,後者暂停试产

公司的声明称,事件涉及紫金铜业制酸车间尾气脱硫工序活性焦罐发生堵塞,一名当班作业工人进入罐内进行疏通作业时昏倒,其後车间另外三名当班工人对其进行施救时,也相继昏倒.经送院抢救後确认三人死亡,一人经抢救後脱离生命危险.