《香港报摘》--其他报纸重要消息1月30日

* 明报:

--香港第一只人民币股票汇贤产业信托(87001.HK)管理层表示,随着新的收购以及投资者对该信托的认识加深,未来将有更多长线投资者加入.

* 星岛日报:

--消息透露,人民币境外机构投资者(RQFII)加码额度倾向是现有200亿元人民币额度的一或两倍,可能达500亿元,但仍有待内地官方部门作最後定案.

--本港首家合成ETF(交易所买卖基金)发行商易亚投资管理,将会推出七只合成ETF产品.该批ETF均会和亚洲新兴市场的主要股市指数挂钩,当中四只会在2月16日率先面世.

--稻香(0573.HK)行政总裁梁耀进表示,食材价格渐趋平稳,对保持今年毛利率水平感到乐观,公司於去年底调整点心价格後,暂时没有加价计画,公司会密切留意上半年市道,才决定是否需要再作调整.

* 苹果日报:

--香港财政司司长曾俊华将於2月1日公布新年度财政预算案.市场普遍期望,特区政府能够出手扶持中小企,将利得税率由16.5%降至10%.

* 东方日报:

--投行消息透露,中石化(0386.HK)(600028.SS)母企中石化集团,分拆旗下中石化油田工程服务来港上市计划,将於3月启动,市传目标集资额高达100亿港元.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)执行董事兼亚洲区行政总裁白承睿表示,联储局延长超低息环境至2014年,将为香港带来恶性通胀风险.

* 文汇报:

--特步国际(1368.HK)首席财务官兼公司秘书何睿博表示,考虑未来进军香港、东南亚和中东等海外市场,惟到本港租金成本较贵等因素,公司仍未有具体来港开店时间表.

--香港土地注册处最新资料显示,香港1月整体物业注册截至26日暂录3,711宗,较上月同期跌24%,预料全月不足5,000宗,届时物业注册将连跌两个月之余,并将创2008年11月金融海啸後38个月新低,反映近期整体物业注册偏软.

* 大公报:

--财政司司长曾俊华周日(29日)在网文中说,针对欧美经济危机,香港应该防微杜渐,未雨绸缪,减少经济危机对香港的影响.他认为,审慎理财既切合香港的实际需要,同时也是应对经济危机的重要因素. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 丁淑琴

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