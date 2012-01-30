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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 09:37 BJT

〔香港股市〕开盘升0.08%,腾讯强势上涨提振恒指

路透香港1月30日电---香港股市周一开高,腾讯(0700.HK)强势上涨,拉抬恒指.

恒生指数.HSI开盘升0.08%至20,518点.恒生国企指数.HSCE开盘跌0.07%至11,438.55点.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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