〔港报财经评论〕恐惧消退,押注意债--信报1月30日

“恐惧消退,押注意债 /习广思

踏入1月後,恒指录得2,067点或11%升幅,是10月以後难得一见的升势.尽管大市面临调整压力不细,但投资者可留意到1月份与10月份的反弹有很大分别.10月份反弹由环球因素带动,皆因欧债憧憬因素,大市由挟指数和蓝筹股主导,中小型股出现超卖反弹但升势乏力;反之,由中国调低存款准备金率後,港股由内银股率先回稳带动,再有A股炒政策,部分热钱重新回到中资股,逐批股份承接大市,多只大型指数股上周才炒落後,市况予人感觉资金开始认真配置并追逐alpha,重新入市看价值之余,亦以基础质素较佳的公司率先获得青睐.

标普500即将接吻.至於美股升势,主要是靠科技股及大型蓝筹股份带动,道指走势较标普500指数强,而标普500指数则较罗素2000指数更强.道指在12月30日接吻,“黄金交叉”重现,即50天线升穿200天线,而标普500指数目前差2点就会接吻.道指上周四最高位12,876点已破去年4月高位,周五随即出现回吐压力,但无论大家看得多淡,自10月後,道指及标普500指数每每调整都在50天线找到支持,如今QE3不断吹风,加上淡友转好友,投资者短期不宜过分看淡.

西意债息大回落.葡萄牙主权评级被降至垃圾级别後,债券再次被投资者抛售,市场担心政府不能在市场进行融资,甚至有可能步希腊後尘,最终需要新一轮救助资金,甚至会要求债券持有人接受”削发”.10年期葡债孳息再创新高,收报15.220厘.如此水平,无疑已反映部分葡债违约风险.意大利在2月、3月的债务再融资需求最大,也是第一季的市场风险,情况发展下来,意大利这一难关如无意外应该可以渡过.

银行买债生死相连.索罗斯早前由MF Global处承接近20亿美元意大利国债,他接受访问时说,要是现时仍由他负责基金投资决定,他会买得更加大.他老人家说,这是很高风险的投机,因为意债息有机会升至10厘,但在6至7厘是投机,5厘的话是吸引投资,而且这是一项吊诡的投资,押注意大利会否违约.另一个说法是,对冲基金开始在西意债身上做套利交易,改变一味斋沽的单边玩法,及至部分欧银开始利用央行低息贷款来买高息意债.意债前景不宜过於乐观,以至欧银的前景仍未见明显改善,但从上述蛛丝马迹来看,欧债危机经过一轮落药後,一方面稳定控制住,另一方面在虚弱的地方进行变种.(B03)