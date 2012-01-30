〔港报财经评论〕中移动发力,恒指闯21,000关--经济日报1月28日

中移动发力,恒指闯21,000关 /林瑞芬

下周一期指结算,相信好友已控制大局,能否试闯21,000关,还要看中国内地股市下周一复市可否红盘高收.恒指从上月18,000左右起步上升,他朝抵近21,000点,升足3,000点时,则要提防随时出现的套利回吐盘阻碍,始终欧债疑虑还有死灰复燃的可能,恒指的技术指标RSI及STC亦已呈超买.欧洲紧缩非减债良方.欧元区债券拍卖仍然理想,但评级机构对全球企业前景未改观.国际评级机构惠誉周四表示,受欧元区危机在2011年下半年恶化影响,全球企业评级前景日益趋於负面.就欧债问题,财政紧缩以控债务膨胀非上策,汇丰(0005.HK)首席经济师Stephen King於表示,以葡萄牙为例,葡萄牙采取了紧缩措施,并严格遵从所有欧盟和其他组织提出的援助条件,但葡萄牙的借贷成本仍不断上升,市场仍然投不信任票,受到市场关於欧洲或违约、欧元区或解体的传言拖累,未能顺利地从债务危机走出,可见解决危机的困难度

对美股不宜过分乐观.美国今年要应付总统大选,出於政治考虑,美国联储局年头就已开声续放水,维持低息至2014年底,愈走愈似日本.恒指升近21,000或回气.美国刻意让债务货币化,中国人行亦要作两手准备随时放水,不然,美国持续变相贬值美元意图冲销债务,谷起全球通胀率,中国不一齐印多些银纸就笨了.新世界标青里昂吁沽.恒指本月初至今累计升幅11%,但部分已超越此幅度,如领先的新世界发展(0017.HK),累计升幅高达37.7%,无怪乎里昂出报告建议”沽售”.中移动逢低小注收集.中移动(0941.HK)连升2日,昨涨1.87%,收79港元,居成交额榜首.早前指中移动潜伏4年,股价窄幅上落为主,静极思动,今年中移动有机会突破窄幅上落状况,展开单边升势,大家继续落足眼力跟进,逢低小注收集等收成.

比较中电信(0728.HK)今年初由4.5港元回挫一度跌穿4港元,近周才随大市回升,昨收4.31港元;比较联通(0762.HK)今年初由16.5港元回挫一度跌穿14.5港元,近周亦随大市回扬,昨收14.98港元,两股股价均比年初为低;相反,中移动年初股价约77港元与现价79港元比较,明显呈一浪高於一浪,跑赢中电信及联通.若信股价会说话,中移动去年跑输两股形势已扭转,可寄予厚望.(010)

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政策已倾斜,电力股发光 /余少文

国企指数连升4日,牛熊分界线前暂见阻力,要等人民银行是否在周末假期出招.惟中国经济今年继续放缓,电力股近年跟经济表现呈反周期特性,令人憧憬今年盈利增长趋势持续下去,可以再发光发亮.证券商上调盈利预测.日前指内银股、保险股和电力股等是龙年值得留意的行业,但电力股近日表现较差,昨日只有华润电力(0836.HK)、龙源电力(0916.HK)和华电国际(1071.HK)可以录得升幅,反而强势了三个月的华能国际(0902.HK)则三连跌,不排除电力股经过第三季上升後,目前要作整固,待消化沽压後才能继续走高.

电力股去年第四季显着造好,主要是市场憧憬电企盈利可以走出谷底,因为发改委去年底推出上调电价和限制煤价的政策,证券商普遍上调电力股今年盈利预测,如华电可转亏为盈,华能每股盈利则可以增长1倍,若然买股份看前景,则电力股确实可以留意,只要待其消化股价过去一季升幅.CPI下降给予加价机会.中国经济高速增长,因应需求大幅增长及燃料成本大幅上升,中央会为控制CPI而延迟电价上调,是中国煤电联动失效原因之一,导致电企盈利下跌、亏损;但在经济回落时,CPI下降便给予上调电价机会,再加上煤价因需求下跌而回落,便令电企盈利在经济放缓时反而有所改善,出现一个反周期特性.

限煤价政策利火电股.看好电力股,当然是盈利回升,盈利回升是中央政策开始向电力行业倾斜所致,如去年底上调电价平均约2.6分,销售电价平均上调3分,均好过历史电价上调的幅度,加上同时推出限制煤价政策,令煤价无法在上调电价後被大幅推高,确保煤电联动效果,也纠正煤电联动失效问题.大市调整选华能国际.彭博预测数字显示,证券商对华能今年平均每股盈利可较去年增长超过80%,华电亏转盈,大唐发电(0991.HK)增长45%,润电增长不足30%也令股价近期表现不及其他电力股.更重要是预测数字显示,电力股去年预测市帐率只有0.86倍,在盈利预期增长下,电力股有吸引力,若然大市未来一段时间调整,电力股是值得留意股份,尤其预期盈利增长较高的华能.(011)