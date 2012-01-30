〔港报社评〕香港楼市下跌预期已经形成--文汇报1月30日

农历新年假期气氛渐散,但香港楼市交投仍然淡静,中原地产上周六、日十大屋苑仅录得11宗成交,其中多个大型屋苑依旧零成交.业界统计本月二手市场的注册登记料跌至不足3,000宗,创海啸後新低.现时香港楼市已处於高处不胜寒的处境,楼价升幅与实体经济脱节.随着热钱及低息等利好因素逐步消退,外界普遍预期楼市将面临调整.香港楼市交易量急跌,正反映社会已形成对楼市下跌的预期,而下跌预期反过来又会加剧楼市跌势.

香港楼市在金融海啸後急速反弹,不少蓝筹屋苑在去年更返回1997年楼市高峰时的价位.楼市飙升主要有两大动力:一是各国政府为刺激经济大力放松银根,大量热钱流入香港投资市场推升楼价.二是环球息口仍然低水,虽然楼价不断攀升,但低息环境却抵消了供楼人士的负担,为楼市提供了支持.然而,楼市始终须依靠市民的实质购买力,近年大部分市民的薪金升幅远远追不上楼价,楼价已经逐步脱离实体经济,纯粹靠资金市支撑,当资金及息口因素出现改变後,楼市随时出现逆转.

随着欧债危机爆发,大量欧洲资金需要从香港班师回朝,令热钱有撤离香港的迹象,而各国政府为应对通胀压力,也不敢再过度放松银根.港府必须避免在经济逆转之下继续重手打压楼市,令楼市出现“硬着陆”情况.现时当局应密切留意楼市的最新走势,因应情况调整楼市政策,不能一本通书读到老,更不应制定硬性的楼宇供应指标,而应根据楼市情况调整地皮供应,保障楼市的稳定. (A04)