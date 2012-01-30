〔港报社评〕重大改革时机已过,看守政府忌乱派钱--明报1月30日

财政预算案本应擘划香港的长远经济及财政策略,而非着眼於减税派糖等琐碎事项,奈何今届港府只余数个月任期,大动作改革时机早已过去,即将公布的预算案应做好“看守政府”的角色,不应在未有社会共识的议题上大洒金钱,更绝不应胡乱派钱以求“光荣引退”.预算案最应处理的,是社会早有共识或怨声载道的事项,例如增拨资源予涉及“双非”(父母均非港人)婴儿来港的医疗福利部门,纾缓港人不满,医疗界极力争取的玛丽及广华医院重建,更应尽早提上议事日程.

预算案将於两日後(2月1日)公布,据报道,港府原预计本年度录得85 亿港元赤字,但由於去年卖地及招标收入破纪录,加上税收较预期多,预料盈余将达500亿港元以上.财政司长曾俊华去年在舆论压力下加码派糖向每名港人派发6,000港元,今年会否有同样举动,引来关注.

向有需要人士“派糖”,的确是有财政能力的政府应有之义,适量增加资助基层人士,社会不会反对,特首曾荫权也在施政报告中预告了会有公屋免租、综援户“出双粮”等措施,但漫无目的全民派钱犹如烟花般赚来一时掌声,热闹过後烟消云散,社会深层次矛盾依旧.去年派钱的经验港人已一清二楚,6,000港元到手时总会带来一时亢奋,但纳税人收到税单时都能清楚体会,社会没有免费午餐,羊毛出自羊身上.

港府不能龟缩在添马一角,不能再逃避问题,在余下的任期内即使未能找到治本方案,也必须尽速增拨相应资源,纾缓前线医护工作压力,并纾缓港人不满的情绪,否则问题一旦恶化,矛盾及冲突一发不可收拾,本届政府将成千古罪人. (A03)