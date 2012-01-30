〔港报社评〕贸易冲突成火线,中国模式失光环--信报1月30日

世界经济论坛昨天闭幕,参与讨论的美国财长盖特纳在会上强烈批评中国对全球贸易体系构成”独特和巨大的挑战”,并且尖锐指出北京对关键性的进口产品给予国内企业系统性补贴.加上人为压低人民币汇率,令贸易对手和世界贸易体系双双受害.

在美国积极重振制造业出口的新战略下,中美贸易摩擦势必变本加厉,考验中美”合作夥伴关系”,但更重要一点是,中国以出口拉动经济,通过国家主导的资本与廉价劳动力积累所驱动的增长模型,暴露出来的纰漏,对内已成为持续增长的障碍.对外则成为与欧美发达经济体经贸冲突的主要源头,折射出当前经济转型的迫切性.

如今设法改变增长方式,显然需要改革投资体制,培育独立的金融产业,据此在国有企业与私营企业之间进行有效率的资源配置,并按照风险调整後的回报率来引导投资,此举恰恰也就是对市场功能的松绑,是对“中国模式”的反动.

从奥巴马计划成立一个特别工作组,监督中国贸易与商业违规行为,到盖特纳在世界经济论坛上批评中国汇率和贸易补贴政策, 无法纾缓中美贸易摩擦、中国当前增长模式所突显的持续发展缺陷,在在令今年经济发展带有强烈的不确定性.

由国家主导的经济发展结构,市场功能沦为配角,这种资源配置手段让一度取得高速成长的“中国模式”戴上一个光环,大有超越“华盛顿共识”之势,但这种发展模式所内嵌的官僚权力垄断结构,多年积聚的顽固性,无疑也成为目前转变增长方式,包括提升全要素生产率拉动经济扩张、激励创新、企业家发现利润并以回报引导投资的最大障碍. (A02)