〔港报社评〕减税惠中产缔良性循环--星岛日报1月30日

每年的预算案,都为财政司司长曾俊华带来“开心的烦恼”,原因是不只“年年有余”,盈余数额更往往以数百亿元之谱大超预算,令“派利是”的压力大增,今年亦不例外.多年来累积的丰厚储备,令港府积谷防饥及纾解民困之外,有较大空间藏富於民,提高社会的竞争和创富能力.

在预算案发表前的周末假日,每年例有政党和团体示威请愿,向港府提出种种改善民生的诉求.今年库房进帐骄人,外间预计这个财政年度的盈余至少有500亿港元,远超原本估计的39亿港元.行政长官曾荫权早在去年10月发表《施政报告”时,已经承诺了综援“双粮”和代缴公屋租金两个月等措施,照顾基层生活.市民期待预算案有更多一次过纾困措施,中产人士尤其关注减税退税.

库房水浸,最容易博取掌声的“放水”做法是大派福利.吸取欧洲福利主义国家今天政经及民生困局的教训,港府理财要维持可持续发展的原则,并且针对香港社会感受最强烈的资源紧绌范畴,扩展容量,并且为日後经济发展铺路.

港府同时要避免因“手头松动”而促成官僚体积过度膨胀.经常有大幅盈余,显示港府未必需要徵收这麽多税项.减税,包括提高三年未变的个人入息基本免税额,不但令众多享受福利较少的中产阶层受惠,而且可以奉行“大市场,小港府”的原则,避免官僚架构臃肿窒碍资金的运用效率.

港府透过减税藏富於民,可以为库房收入创造“以退为进”的良性循环,同样的资源透过民间发挥智慧和市场触觉,提升运用效益,有助社会保持创造财富的活力,对提升个人和港府收入都有好处. (A03)