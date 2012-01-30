〔港报社评〕退税最基本,预算案还需作为--经济日报1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
在财政预算案公布前夕,财爷曾俊华昨强调公帑将用得其所.虽然现届政府只余五个月任期,外界亦将焦点放於预算案将如何派糖,惟社会不少问题如医疗、房屋等已甚迫切,且不乏市民共识,财爷须有所作为.
各界估计今个财政年度港府将录逾500亿港元盈余,远多於港府去年预计的39亿港元,公帑取之於民,既然库房再大水浸,市民自然希望港府会续还富於民.可喜的是市民十分理性,未因去年港府纯因政治压力而乱派每人6,000元,而要求再不分贫富与需要地一律派钱.市民是理性地要求政府退税,缓减纳税人尤其中产压力.
适当地退税是港府应有之义,惟若只懂退税或仅重拾港府过去数年的惠民措施,则是懒动脑筋的短视做法.一些政党要求大幅加大退税金额,如由以往的6,000港元大增至2万港元,恐怕更忽视香港一些问题急需解决.
这种要求港府大派糖的想法,不是不可理解,例如有认为现届港府五个月後便退任,根本不应有大动作,否则开了头便无疑硬要下任政府继续,令其绑手绑脚,故不如大举退税,还纳税人税金与下任政府大展拳脚的空间.可是,一些结构性问题如税制等,只余五个月时间的政府当然不应妄动,但眼下香港不少社会问题,既已有市民共识,更不宜再拖多一年,留待下任政府明年的预算案才着手处理.现任港府虽是夕阳政府,但正如财爷昨指出,交出一份完整的预算案才是负责任政府应做的事.市民期望港府能在有限空间内,尽其本份,除了退税外,还能妥善运用巨额盈余. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。