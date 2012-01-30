〔港报社评〕退税最基本,预算案还需作为--经济日报1月30日

在财政预算案公布前夕,财爷曾俊华昨强调公帑将用得其所.虽然现届政府只余五个月任期,外界亦将焦点放於预算案将如何派糖,惟社会不少问题如医疗、房屋等已甚迫切,且不乏市民共识,财爷须有所作为.

各界估计今个财政年度港府将录逾500亿港元盈余,远多於港府去年预计的39亿港元,公帑取之於民,既然库房再大水浸,市民自然希望港府会续还富於民.可喜的是市民十分理性,未因去年港府纯因政治压力而乱派每人6,000元,而要求再不分贫富与需要地一律派钱.市民是理性地要求政府退税,缓减纳税人尤其中产压力.

适当地退税是港府应有之义,惟若只懂退税或仅重拾港府过去数年的惠民措施,则是懒动脑筋的短视做法.一些政党要求大幅加大退税金额,如由以往的6,000港元大增至2万港元,恐怕更忽视香港一些问题急需解决.

这种要求港府大派糖的想法,不是不可理解,例如有认为现届港府五个月後便退任,根本不应有大动作,否则开了头便无疑硬要下任政府继续,令其绑手绑脚,故不如大举退税,还纳税人税金与下任政府大展拳脚的空间.可是,一些结构性问题如税制等,只余五个月时间的政府当然不应妄动,但眼下香港不少社会问题,既已有市民共识,更不宜再拖多一年,留待下任政府明年的预算案才着手处理.现任港府虽是夕阳政府,但正如财爷昨指出,交出一份完整的预算案才是负责任政府应做的事.市民期望港府能在有限空间内,尽其本份,除了退税外,还能妥善运用巨额盈余. (A03)