〔香港热股〕三林环球母公司拟提私有化建议,刺激股价大涨逾八成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---从事林木种植的三林环球有限公司3938.HK周一宣布,其母公司拟将其私有化,每股现金要约价为0.76港元,较公司停牌前最後报价溢价逾倍,刺激其股价大涨逾八成.
三林环球股份於1月20日暂停买卖,今天午盘复牌.香港时间13:42涨84%,报0.69港元,盘中曾升至0.71港元高位.
公司的声明称,持有该公司54%股权的控股股东Samling Strategic Corporation Sdn Bhd已知会董事会,有意提出将三林环球私有化,及由三林环球提出将在马来西亚上市的两家附属和联营公司Lingui Developments BerhadLGDS.KL和Glenealy Plantations (Malaya) BerhadGLEN.KL私有化.
三林环球称,Lingui和Glenealy的私有化要约价分别为1.63马币和7.5马币.
公司表示,董事会正考大股东的建议,但建议的条款尚未落实,任何参与建议的各方并未订立任何具约束力的协议.
三林环球於2007年3月上市,当时的招股价为2.08港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。