〔香港热股〕三林环球母公司拟提私有化建议,刺激股价大涨逾八成

路透香港1月30日电---从事林木种植的三林环球有限公司3938.HK周一宣布,其母公司拟将其私有化,每股现金要约价为0.76港元,较公司停牌前最後报价溢价逾倍,刺激其股价大涨逾八成.

三林环球股份於1月20日暂停买卖,今天午盘复牌.香港时间13:42涨84%,报0.69港元,盘中曾升至0.71港元高位.

公司的声明称,持有该公司54%股权的控股股东Samling Strategic Corporation Sdn Bhd已知会董事会,有意提出将三林环球私有化,及由三林环球提出将在马来西亚上市的两家附属和联营公司Lingui Developments BerhadLGDS.KL和Glenealy Plantations (Malaya) BerhadGLEN.KL私有化.

三林环球称,Lingui和Glenealy的私有化要约价分别为1.63马币和7.5马币.

公司表示,董事会正考大股东的建议,但建议的条款尚未落实,任何参与建议的各方并未订立任何具约束力的协议.

三林环球於2007年3月上市,当时的招股价为2.08港元.(完)

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