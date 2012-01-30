〔离岸人民币〕恒生银行推出香港首只人民币黄金ETF,并在港交所挂牌

路透香港1月30日电---香港恒生银行(0011.HK)周一称,推出全球首只以人民币计价的黄金交易所买卖基金--恒生人民币黄金ETF,并将於2月14日在港交所上市.

该ETF的投资目标是提供以人民币计价,并反映以美元计价的伦敦黄金定盘价表现的投资回报.因为产品将寻求对冲人民币兑美元的汇率变动,预期人民币汇率变动不会为基金表现带来重大影响.

恒生银行财资业务及投资服务主管冯孝忠对记者表示,该产品主要是为投资者在人民币产品方面提供新选择;由於产品在港交所买卖,相信会具有较高的流通性和透明度.

该行投资产品业务主管李佩珊在同一场合表示,人民币升值预期导致香港人民币存款急升,相关投资产品的需求亦见上升;另一方面,通胀日渐加剧且欧债危机的影响逐渐释放,使得投资者倾向於投资实物资产.

她并指出,该产品将通过使用外汇掉期及非融资资产掉期,管理及对冲人民币与美元之间的汇率变动.

目前市场上已有的黄金ETF产品均以美元计价,当持有人民币的投资者将人民币兑换成美元并投资到黄金市场时,人民币升值将可能抵消黄金价格上升带来的部分回报.

该人民币计价黄金ETF的股份代号为(83168.HK),2月6-8日在恒生银行分行公开认购,14日正式在港交所主板挂牌,每手买卖单位为100个.

恒生人民币黄金ETF由恒生投资管理有限公司管理,该公司目前管理13只指数基金及三只交易员买卖基金.(完)