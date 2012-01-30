〔投行观点〕花旗降碧桂园评级至"沽出"并削目标价,今年前景具挑战

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---投行花旗周一发表报告,将中国房地产商--碧桂园(2007.HK)的评级由"中性"降至"沽出",目标价下调至3.02港元;并相信该公司今年的前景更具挑战性.
午盘中段,碧桂园下挫8.54%,报3.32港元;大盘恒生指数.HSI走低1.08%.
花旗报告指出,碧桂园去年的股价涨幅达25%,较同板块对手平均下跌27%,其表现显着跑赢.这归功於公司的管理能力,但相信其今年要复制这样的成绩并不容易.该股目前的估值较每股资产净值(NAV)折让27%而2012年的预测市盈率8.2倍,已充份反映上述因素,因此将碧桂园的评级降至"沽出".目标价由3.31港元削至3.02港元.
碧桂园去年的合同销售额按年增长31%至432亿元人民币,略高於全年430亿元人民币的目标,但花旗相信,该公司今年合同销售额继续上升的空间有限.因为碧桂园的物业主要针对大众市场,这类型的物业在市场向下时受到较大的影响.
该行预期,为了维持价格的吸引力及销售速度,碧桂园今年会面对更大的调价压力,这将会挤压公司的边际利润.
花旗表示,中国房地产市场经过过去的黄金十年後,未来较长一段时间(很可能为三至五年)将会进入整固阶段.而碧桂园的重资产/大众市场的方向并不符合该行偏好的模式,即在重点城市发展高质素物业,及营运与强劲经常性现金流互相配合.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。