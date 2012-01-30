〔投行观点〕花旗降碧桂园评级至"沽出"并削目标价,今年前景具挑战

路透香港1月30日电---投行花旗周一发表报告,将中国房地产商--碧桂园(2007.HK)的评级由"中性"降至"沽出",目标价下调至3.02港元;并相信该公司今年的前景更具挑战性.

午盘中段,碧桂园下挫8.54%,报3.32港元;大盘恒生指数.HSI走低1.08%.

花旗报告指出,碧桂园去年的股价涨幅达25%,较同板块对手平均下跌27%,其表现显着跑赢.这归功於公司的管理能力,但相信其今年要复制这样的成绩并不容易.该股目前的估值较每股资产净值(NAV)折让27%而2012年的预测市盈率8.2倍,已充份反映上述因素,因此将碧桂园的评级降至"沽出".目标价由3.31港元削至3.02港元.

碧桂园去年的合同销售额按年增长31%至432亿元人民币,略高於全年430亿元人民币的目标,但花旗相信,该公司今年合同销售额继续上升的空间有限.因为碧桂园的物业主要针对大众市场,这类型的物业在市场向下时受到较大的影响.

该行预期,为了维持价格的吸引力及销售速度,碧桂园今年会面对更大的调价压力,这将会挤压公司的边际利润.

花旗表示,中国房地产市场经过过去的黄金十年後,未来较长一段时间(很可能为三至五年)将会进入整固阶段.而碧桂园的重资产/大众市场的方向并不符合该行偏好的模式,即在重点城市发展高质素物业,及营运与强劲经常性现金流互相配合.(完)

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