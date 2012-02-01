《综述》香港政府掷出800亿港元抵御经济放缓,但楼市政策未见松绑

* 今年GDP增长放缓至1-3%,去年为5%

* 推出800亿港元财政措施扶助企业和民众纾困

* 包括退税、提高免税额等

* 继续确保土地供应,楼市政策未见松绑

记者 梁慧仪/陈敏

路透香港2月1日电---受外围环境恶化风险积聚影响,香港政府预计今年本地经济成长率仅有1-3%.不过在去年度录得大额财政盈余下,政府新财年预算案掷出近800亿港元刺激举措,以帮助中小企业及市民纾困.

但唯独楼市没能沾得"雨露",政府未见任何松绑,同时还承诺要通过增加楼宇供应等来促进楼市健康发展.重压之下地价下调风险益增.

香港财政司司长曾俊华周三宣布政府2012/13年度财政预算案.他指出,欧美经济前景欠佳,亚洲和新兴经济体虽然基调较好,但近期的增长已经明显减慢,香港今年上半年的出口表现不容乐观.倘若货物出口在第一季急挫,整体经济便可能在首季出现倒退.

"幸好很多亚洲经济体已经开始放宽货币政策,内地亦有较大的政策空间去支持经济增长,只要欧债危机能够稳得住而不再恶化,亚洲地区将会为全球经济起到稳定作用,香港的外贸情况在下半年亦可望改善."他称.

不过相对港府对经济前景走向步步为营,分析师的看法未至於太淡.汇丰大中华区经济师郭浩庄称,预计未来香港的进出口商受到西方需求放缓的影响,相较於台湾和韩国来说为小.这主要得益於在2008年以後,香港以更快的速度将出口方向从西方转移到中国.

"香港在2011年逃过了衰退,今年仍有可能陷入衰退.尽管如此,我们仍预计香港经济在2012年会处於扩张区间,全年增速放缓至3.1%.2013年则可望迎来反弹,增速回升至5.2%."她说.

而评级机构标普亦发布新闻稿称,港府2011/12年度(高达667亿港元的)预算盈余,表明香港财力强劲,对其AAA评级(展望为"稳定")构成稳固支撑.

**经济难逃放缓,政府"豪掷"近800亿港元**

港府公布,2011年第四季香港本地生产总值(GDP)按年增长为3%,经季节性调整按季增长为0.3%;去年全年GDP增长5%,与原来预测的一致,但低於2010年的增长6.8%.

政府并预测2012年全年整体通胀率预测为3.5%,全年的基本平均通胀率预计会由去年的5.3%回落至今年的4%.

但香港政府财力依然"喜人".曾俊华在其任内最後一份预算案中称,2011/12年度政府财政综合盈余为667亿港元,惟估测2012/13年度恐将轻微录得34亿港元财政赤字.

受金融风暴冲击经久不散,欧美经济持续萎靡拖累,亚洲各经济体表现持续不佳.中国2011年第四季GDP增速跌落至8.9%;台湾第四季经济增速亦降至两年来最缓慢的1.9%;同期韩国和新加坡增速分别为3.4%和3.6%.[ID:nCN1360948]

曾俊华亦表示,今年经济增长预测的上下限差幅大於过往常用的一个百分点,反映今年的外围环境确实极度不明朗,尤其是欧洲债务危机仍不断演变,难以准确估计欧洲出现深度衰退的可能性,以及对亚洲经济的具体影响.

而为抵御经济下滑风险,港府是次推出多方面针对措施,总额将近800亿港元.其中包括,宽免2011/12年度75%的薪俸税及个人入息课税,上限为1.2万港元,全港150万名纳税人受惠.

此外,还宽免2012/13年度全年差饷,以每户每季2,500港元为上限;并向每个电力住宅用户户口提供1,800港元电费补贴等等.

参看2012/13年度预算案重点一览,可点选[ID:nCH0095043]

**楼市政策基本不变**

地产是香港的主要经济支柱,尽管香港楼市泡沫化情况已有所减缓,但外围形势仍不明朗,曾俊华在预算案中重申,政府将透过四个方向,即增加楼宇供应、遏抑物业投机、防止按揭信贷过度扩张,以及确保物业市场具透明度,适时推出一系列措施,防止资产泡沫风险.

港府称,2012/13年度的卖地计划中,会把47幅住宅用地纳入土地申请表(俗称"勾地表"),其中半数是新增土地,共可建约1.35万个住宅单位.而政府下年度计划地供应估计可提供约3万个私人住宅单位,来源包括政府的卖地计划、西铁的四个项目、港铁(0066.HK)的三个项目、市区重建局的重建项目、私人重建项目等.

此外,除继续宽免2012/13年度全年差饷外,还将住宅按揭供款利息扣税期限,由原来的10个课税年度,延长至15个课税年度,最高扣减额维持每年10万港元.

市场人士亦认为,香港的经济下行风险愈来愈大,但另一方面政府的政策以至因联系汇率而导致的超低利率环境扭曲了楼市,美国又宣布维持超低利率至2014年底,故楼价未必会大跌,但成交量将会继续萎缩,发展商的楼盘剩余单位数目也会不断增加,或成为日後触发楼市下调的"计时炸弹".

"政府措施不变,但市场在变."中原地产研究部高级联席董事黄良昇说.

"经济前景欠佳,发展商面对这样大的市场风险,会压低地价,除非政府愿意贱卖土地,否则未来政府招标出售土地,流标的情况可能愈来愈多."他说.

野村证券分析师雷国怡称,预算案未有对楼市措施作出改变,不过鉴於多项纾困措施在近日的媒体中被广泛报导,因此相信预算案内容不会对楼市以至地产股有任何的实质影响.

受政府连番出招,加上欧美经济放缓拖累本地经济,去年全年香港整体楼宇买卖宗数按年减少三分之一,至10.88万宗,而楼价亦开始轻微调整,分析师普遍预期今年住宅楼价起码下调10%.(完)