〔香港个股〕恒隆地产有足够财力应付未来500亿港元建筑费开支--董事长

路透香港1月30日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗表示,公司目前手头现金约270亿港元,而香港的已建成物业售出的话亦可套现逾200亿港元,有足够能力应付未来几年500亿元的建筑费开支.

该公司执行董事何孝昌本月稍早在业绩发布会上表示,公司在九龙站豪宅"君临天下"尚持有约200个未售出单位,於西九龙楼盘"浪澄湾"有约1,200个单位.此外,该公司在跑马地蓝塘道亦有一个豪宅楼盘.

"香港的已建成的物业,连同蓝塘道项目,售出後约可套现超过200亿元,目前手头现金约270亿港元,加上可以配售股份...,我们每次配售股份,价钱都比上一次高."陈启宗在公司的内部刊物中称.

恒隆地产上一次於2010年11月配股筹资109亿港元.

陈启宗说,现时恒隆的土地储备大概需七年时间兴建,而目前公司每年的租金收入达60亿港元,且逐年上升,"只要支出节省一点,派的股息差不多,基本上500亿元建筑费不难以现金支付."

恒隆地产已有超过10年没有在香港购地,转为专注在内地二线城市发展以购物商业为主的项目.

陈启宗说,他并非看淡香港,只是没有机会买地,亦没有机会卖楼,因而袖手旁观.但他认为香港长远仍有机会.但在香港买地的机会是"10年一遇",机会不多,出售物业的机会则仍存在.他并指出,公司不会出售核心资产,因为这些资产是无可替代.

恒隆地产周五收低1.29%,报26.7港元;大盘恒生指数.HSI挫1.66%.过去一个月,该股累计涨近19%.(完)