〔香港个股〕恒隆地产有足够财力应付未来500亿港元建筑费开支--董事长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗表示,公司目前手头现金约270亿港元,而香港的已建成物业售出的话亦可套现逾200亿港元,有足够能力应付未来几年500亿元的建筑费开支.
该公司执行董事何孝昌本月稍早在业绩发布会上表示,公司在九龙站豪宅"君临天下"尚持有约200个未售出单位,於西九龙楼盘"浪澄湾"有约1,200个单位.此外,该公司在跑马地蓝塘道亦有一个豪宅楼盘.
"香港的已建成的物业,连同蓝塘道项目,售出後约可套现超过200亿元,目前手头现金约270亿港元,加上可以配售股份...,我们每次配售股份,价钱都比上一次高."陈启宗在公司的内部刊物中称.
恒隆地产上一次於2010年11月配股筹资109亿港元.
陈启宗说,现时恒隆的土地储备大概需七年时间兴建,而目前公司每年的租金收入达60亿港元,且逐年上升,"只要支出节省一点,派的股息差不多,基本上500亿元建筑费不难以现金支付."
恒隆地产已有超过10年没有在香港购地,转为专注在内地二线城市发展以购物商业为主的项目.
陈启宗说,他并非看淡香港,只是没有机会买地,亦没有机会卖楼,因而袖手旁观.但他认为香港长远仍有机会.但在香港买地的机会是"10年一遇",机会不多,出售物业的机会则仍存在.他并指出,公司不会出售核心资产,因为这些资产是无可替代.
恒隆地产周五收低1.29%,报26.7港元;大盘恒生指数.HSI挫1.66%.过去一个月,该股累计涨近19%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。