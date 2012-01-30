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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 17:41 BJT

〔中港个股〕神华能源去年超额完成煤炭销售目标,销售量按年增32%

路透香港1月30日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)周一公布,2011年全年公司的煤炭销售量按年增长32.4%,至3.873亿吨,高於全年销量目标.

公司的声明称,去年全年的商品煤产量按年升25.4%,至2.82亿吨.

该公司去年稍早曾预期,2011年煤炭销售量有望达3.6-3.7亿吨.[ID:nCH0103838]

於2011年,神华能源旗下电厂总发电量和总售电量均按年增加27.5%,分别为1,800亿千瓦时和1,676亿千瓦时.

神华能源H股收盘下滑3.59%,报33.6港元;过去一个月大致持平.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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