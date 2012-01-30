〔中港个股〕神华能源去年超额完成煤炭销售目标,销售量按年增32%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月30日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)周一公布,2011年全年公司的煤炭销售量按年增长32.4%,至3.873亿吨,高於全年销量目标.
公司的声明称,去年全年的商品煤产量按年升25.4%,至2.82亿吨.
该公司去年稍早曾预期,2011年煤炭销售量有望达3.6-3.7亿吨.[ID:nCH0103838]
於2011年,神华能源旗下电厂总发电量和总售电量均按年增加27.5%,分别为1,800亿千瓦时和1,676亿千瓦时.
神华能源H股收盘下滑3.59%,报33.6港元;过去一个月大致持平.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。