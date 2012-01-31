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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 16:38 BJT

〔香港数据〕12月底止外汇基金总资产增至24,927亿港元--金管局

路透香港1月31日电---香港金融管理局(HKMA)周二公布,截至2011年12月底止的外汇基金总资产为24,927亿港元,较11月底增加23亿港元.

其中外币资产增加104亿港元,港元资产则减少81亿港元.

金管局在新闻稿中指出,外币资产增加主要是因为负债证明书增加及以港元购买外币,但有关增幅因已购入但未结算的证券交易减少而被部分抵销;港元资产减少主要是因为出售港元以换取外币.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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