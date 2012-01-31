〔香港数据〕12月底止外汇基金总资产增至24,927亿港元--金管局

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港1月31日电---香港金融管理局(HKMA)周二公布,截至2011年12月底止的外汇基金总资产为24,927亿港元,较11月底增加23亿港元.
其中外币资产增加104亿港元,港元资产则减少81亿港元.
金管局在新闻稿中指出,外币资产增加主要是因为负债证明书增加及以港元购买外币,但有关增幅因已购入但未结算的证券交易减少而被部分抵销;港元资产减少主要是因为出售港元以换取外币.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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