〔中港股业绩〕华能国际电力预计去年净利润同比下降50%以上

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港1月30日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周一称,按照中国企业会计准则,预计去年净利润同比下降50%以上.
该公司2010年按中国企业会计准则计算的净利润为35.44亿元人民币,按国际财务报告准则约为33.48亿元.
华能国际电力H股周一收涨4.51%,报4.63港元.过去三个月累计涨幅超过23%.(完)
浏览华能国际电力其他新闻,请点选[0902.HK-CMN]
浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选