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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 19:08 BJT

〔中港股业绩〕华能国际电力预计去年净利润同比下降50%以上

路透香港1月30日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周一称,按照中国企业会计准则,预计去年净利润同比下降50%以上.

该公司2010年按中国企业会计准则计算的净利润为35.44亿元人民币,按国际财务报告准则约为33.48亿元.

华能国际电力H股周一收涨4.51%,报4.63港元.过去三个月累计涨幅超过23%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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