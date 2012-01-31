更正:〔中港个股〕中国铝业料去年净利按年减少50%以上,鞍钢盈转亏

(内文第二段中铝去年首三季净利有误,应为"9.68亿元人民币",非"5.55亿元")

路透香港1月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)称,预计2011年度的净利将按年减少50%以上,因受铝价大幅下跌,以及电价上涨加大了成本压力.而公司去年第四季度,更录得经营亏损.

中铝的声称,去年第四季度受欧债危机及全球经济环境影响,铝价大幅下跌.第四季度公司更经营产生亏损,影响了全年利润.该公司去年首三季的净利为9.68亿元人民币.2010年度其净利为7.78亿元.

此外,多家A/H股公司亦相继发出去年的业绩预警,其中中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)预计,2011年度的业绩将由盈转为亏,录得约21.51亿元的净亏损.

鞍钢称,因期内原燃料价格涨幅超逾钢材产品价格涨幅,以及若干高炉因维修保养所需於特定期间内暂停生产所致.而在第四季度公司录得亏损,抹煞了此前三个季度录得的2.39亿元净利.

至於中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)称,受到下属子公司亏损及房地产业务利润下滑影响,初步测算公司2011年度净利将按年减少20-30%.(完)

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