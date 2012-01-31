更正:〔中港个股〕中国铝业料去年净利按年减少50%以上,鞍钢盈转亏

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(内文第二段中铝去年首三季净利有误,应为"9.68亿元人民币",非"5.55亿元")
路透香港1月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)称,预计2011年度的净利将按年减少50%以上,因受铝价大幅下跌,以及电价上涨加大了成本压力.而公司去年第四季度,更录得经营亏损.
中铝的声称,去年第四季度受欧债危机及全球经济环境影响,铝价大幅下跌.第四季度公司更经营产生亏损,影响了全年利润.该公司去年首三季的净利为9.68亿元人民币.2010年度其净利为7.78亿元.
此外,多家A/H股公司亦相继发出去年的业绩预警,其中中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)预计,2011年度的业绩将由盈转为亏,录得约21.51亿元的净亏损.
鞍钢称,因期内原燃料价格涨幅超逾钢材产品价格涨幅,以及若干高炉因维修保养所需於特定期间内暂停生产所致.而在第四季度公司录得亏损,抹煞了此前三个季度录得的2.39亿元净利.
至於中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)称,受到下属子公司亏损及房地产业务利润下滑影响,初步测算公司2011年度净利将按年减少20-30%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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