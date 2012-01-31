《香港报摘》--经济日报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--欧盟峰会举行前夕,法国建议推出金融交易税,加上中国调低银行存款准备金率的预期落空,A股复市未见"开门红",拖累港股昨日下挫341点,市场忧虑港股短线回吐压力大,陷入整固.
* 其他:
--有"楼市大好友"之称的前瑞银分析员林奋强创办的非牟利性研究机构"香港黄金五十"发表报告,建议政府投资1,000亿港元,重新装备香港,以保持吸引力.他并预期,今年香港楼市升幅较去年9%更高,可达15%.
--市场消息指出,德国的化工企业Lanxess AG(LXSG.DE)已委任安排行,首次来港发行人民币债券,相信有关资金会以海外直接投资本额(FDI)方式,投入到中国内地发展.
--L'Occitane(欧舒丹)(0973.HK)公布截至去年底止九个月业绩,销售增长16.4%至6.81亿欧元.公司第三财政季度销售增速加快,较第二季大升68%,达3.13亿欧元.
--从承销商所发的初步销售文件,加拿大阳光油砂拟下周一正式路演及於2月9日起公开发售,於2月21日挂牌,集资约6亿至7亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)