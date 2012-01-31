《香港报摘》--经济日报1月31日

* 头版头条:

--欧盟峰会举行前夕,法国建议推出金融交易税,加上中国调低银行存款准备金率的预期落空,A股复市未见"开门红",拖累港股昨日下挫341点,市场忧虑港股短线回吐压力大,陷入整固.

* 其他:

--有"楼市大好友"之称的前瑞银分析员林奋强创办的非牟利性研究机构"香港黄金五十"发表报告,建议政府投资1,000亿港元,重新装备香港,以保持吸引力.他并预期,今年香港楼市升幅较去年9%更高,可达15%.

--市场消息指出,德国的化工企业Lanxess AG(LXSG.DE)已委任安排行,首次来港发行人民币债券,相信有关资金会以海外直接投资本额(FDI)方式,投入到中国内地发展.

--L'Occitane(欧舒丹)(0973.HK)公布截至去年底止九个月业绩,销售增长16.4%至6.81亿欧元.公司第三财政季度销售增速加快,较第二季大升68%,达3.13亿欧元.

--从承销商所发的初步销售文件,加拿大阳光油砂拟下周一正式路演及於2月9日起公开发售,於2月21日挂牌,集资约6亿至7亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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