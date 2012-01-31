《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美国股市周一小幅收低,道琼工业指数.DJI收跌6.74点,或0.05%,至12,653.72点;因希腊债务谈判陷入僵局,不过午後大盘拉升并扳回部分跌幅,显示出了市场在今年伊始曾展现出的韧性.[ID:nCN8512472] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.570 0.39 41588 15.789 -0.07 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.100 -9.23 275690 3.754 -4.48 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.260 -1.06 217465 77.966 0.60 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.900 -3.18 138775 22.183 0.15 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 144.930 -1.46 79544 11.241 0.37 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 119.200 0.38 40529 9.246 0.17 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.470 -2.63 390512 64.331 -1.03 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.450 -2.45 30387 4.223 0.32 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.230 -5.59 390434 14.140 -0.42 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 23.690 -4.40 83256 18.375 0.30 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.830 2.89 108742 4.621 -0.20 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.830 -4.58 15473 4.007 0.68 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.060 -5.25 12436 1.401 -50.15 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.460 -7.17 56627 0.382 -3.39 (完) --整理 梁慧仪
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)