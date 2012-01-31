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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月31日

路透香港1月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=)

  美国股市周一小幅收低,道琼工业指数.DJI收跌6.74点,或0.05%,至12,653.72点;因希腊债务谈判陷入僵局,不过午後大盘拉升并扳回部分跌幅,显示出了市场在今年伊始曾展现出的韧性.[ID:nCN8512472] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.570    0.39      41588            15.789      -0.07
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.100   -9.23     275690             3.754      -4.48
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.260   -1.06     217465            77.966       0.60
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.900   -3.18     138775            22.183       0.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  144.930   -1.46      79544            11.241       0.37
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  119.200    0.38      40529             9.246       0.17
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.470   -2.63     390512            64.331      -1.03
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.450   -2.45      30387             4.223       0.32
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.230   -5.59     390434            14.140      -0.42
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   23.690   -4.40      83256            18.375       0.30
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.830    2.89     108742             4.621      -0.20
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.830   -4.58      15473             4.007       0.68
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.060   -5.25      12436             1.401     -50.15
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.460   -7.17      56627             0.382      -3.39  (完)

  --整理 梁慧仪

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