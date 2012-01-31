《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月31日

路透香港1月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美国股市周一小幅收低,道琼工业指数.DJI收跌6.74点,或0.05%,至12,653.72点;因希腊债务谈判陷入僵局,不过午後大盘拉升并扳回部分跌幅,显示出了市场在今年伊始曾展现出的韧性.[ID:nCN8512472] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 203.570 0.39 41588 15.789 -0.07 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.100 -9.23 275690 3.754 -4.48 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.260 -1.06 217465 77.966 0.60 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.900 -3.18 138775 22.183 0.15 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 144.930 -1.46 79544 11.241 0.37 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 119.200 0.38 40529 9.246 0.17 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.470 -2.63 390512 64.331 -1.03 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.450 -2.45 30387 4.223 0.32 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.230 -5.59 390434 14.140 -0.42 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 23.690 -4.40 83256 18.375 0.30 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.830 2.89 108742 4.621 -0.20 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.830 -4.58 15473 4.007 0.68 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.060 -5.25 12436 1.401 -50.15 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.460 -7.17 56627 0.382 -3.39 (完) --整理 梁慧仪