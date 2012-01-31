《香港报摘》--信报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 要闻版头条:
--财政司司长曾俊华明天将公布任内最後一份财政预算案.据了解,政府预测今年本港经济增长将明显放缓,增长可能会由去年的5%,下跌至3%以下.
* 其他:
--首批"人民币合格境外机构投资者"(RQFII)的产品已经在港销售,市场期待下一批产品将以A股交易所买卖基金(ETF)的形式推出.财经事务及库务局局长陈家强认为,A股ETF比基金产品的流动性较高,可以更快扩大本港离岸人民币中心的规模.
--CDMA版本的iPhone 4S通过工信部认证後,消息指中国电信(0728.HK)最快於下月开售这款最新手机.但由於该版本是专为中电信生产,初期供货量有限,中电信将只供原有客户或签约上台客户购买,不设净机出售.中电信发言人重申,基於保密协议,现时未有开售时间表.
--思佰益6488.HK宣布,在印度成立两只基金,分别投资於上市及非上市公司,现时的投资额约9,000万美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)