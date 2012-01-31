《香港报摘》--信报1月31日

* 要闻版头条:

--财政司司长曾俊华明天将公布任内最後一份财政预算案.据了解,政府预测今年本港经济增长将明显放缓,增长可能会由去年的5%,下跌至3%以下.

* 其他:

--首批"人民币合格境外机构投资者"(RQFII)的产品已经在港销售,市场期待下一批产品将以A股交易所买卖基金(ETF)的形式推出.财经事务及库务局局长陈家强认为,A股ETF比基金产品的流动性较高,可以更快扩大本港离岸人民币中心的规模.

--CDMA版本的iPhone 4S通过工信部认证後,消息指中国电信(0728.HK)最快於下月开售这款最新手机.但由於该版本是专为中电信生产,初期供货量有限,中电信将只供原有客户或签约上台客户购买,不设净机出售.中电信发言人重申,基於保密协议,现时未有开售时间表.

--思佰益6488.HK宣布,在印度成立两只基金,分别投资於上市及非上市公司,现时的投资额约9,000万美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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