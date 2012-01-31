《香港重要政经日程》--1月31日-2月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月31日(周二)
--公布12月份M3货币供应数据.
--公布12月份外汇基金总资产.
--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.
--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月1日(周三)
-- 公布第四季本地生产总值(GDP)数据.
-- 环球贷款市场峰会.
--09:00 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 鸿国国际(1028.HK)股东特别大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华发表2012/13年度财政预算案.
--16:00 鸿隆控股(1383.HK)股东特别大会.
2月2日(周四)
-- 公布12月份零售销售数据.
-- 生力啤(0236.HK)公布全年业绩.
--09:00 合一投资(0913.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华出席立法会财经事务委员会会议.
2月3日(周五)
-- 万邦投资(0158.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布1月份PMI.
*2月6日(周一)
-- FlexSystem(8050.HK)公布第三季业绩.
-- 长达科技(8026.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)