《香港报摘》--其他报纸重要消息1月31日

* 明报:

--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗表示,由於内地很多地块规定要兴建高楼,楼面庞大,以该公司渖阳市府恒隆广场为例,承诺最少建楼面900万方尺,建商场写字楼500多万尺之余,还有350万尺楼面可发展,故不排除会建住宅.

* 星岛日报:

--据了解,财政司司长曾俊华周三发布任内最後一份预算案,其中一项亮点是加推最少100亿港元的iBond(通胀挂钩债券),帮助中产抗通胀,减轻生活负担,也有利香港发展债市.

--信和置业(0083.HK)公布,本年会主力推出三个项目,单位类型较多元化,包括红磡御悦、大埔白石角天赋海湾二、三期及大角嘴榉树街项目,涉及超过1,200个单位.

* 苹果日报:

--国内最大民营油田技术服务商安东油田(3337.HK)主席罗林表示,将力争去年收入逾10亿元人民币,於未来两年晋身为内地最大油田技术服务商,最终争取於2020年跻身全球领先之列.

* 东方日报:

--联交所资料显示,利丰(0494.HK)於1月19日遭骏利资本於场内减持474.45万股,平均每股16.72港元,涉资7,932.9万港元,持好仓由7.04%降至6.99%.

--市场消息透露,减价逾半而卷土重来的必瘦站(1830.HK)今天起公开招股,将於2月10日上市.据悉,必瘦站招股价定於0.88港元,较上一次降价逾半,集资总额为2.2亿港元.另消息指其国际配售已获超额认购1倍.

* 文汇报:

--政府推出的屯门小榄扫管笏住宅地将於本周五(2月3日)截标.韦坚信测量师行估计,基於市场仍受负面的市场气氛所影响,预料此可提供约1,100个单位的住宅地皮,只会为库房带来约31亿港元进账.

* 大公报:

--高纬环球大中华区评值及专业顾问部董事张翘楚表示,预料本港住宅短期持续受压,预计中小型住宅价格今年料跌15%,至於3,000万港元以上豪宅全年跌幅约5至10%内,整体租金则下跌5%.

--佳兆业(1638.HK)副主席谭礼宁预料,今年楼市调控将持续,今年销售目标按年增长10%至165亿元人民币.他又预计,内地今年楼价将会下跌10-20%,但下半年表现将较佳.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]