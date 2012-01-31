《香港报摘》--其他报纸重要消息1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 明报:
--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗表示,由於内地很多地块规定要兴建高楼,楼面庞大,以该公司渖阳市府恒隆广场为例,承诺最少建楼面900万方尺,建商场写字楼500多万尺之余,还有350万尺楼面可发展,故不排除会建住宅.
* 星岛日报:
--据了解,财政司司长曾俊华周三发布任内最後一份预算案,其中一项亮点是加推最少100亿港元的iBond(通胀挂钩债券),帮助中产抗通胀,减轻生活负担,也有利香港发展债市.
--信和置业(0083.HK)公布,本年会主力推出三个项目,单位类型较多元化,包括红磡御悦、大埔白石角天赋海湾二、三期及大角嘴榉树街项目,涉及超过1,200个单位.
* 苹果日报:
--国内最大民营油田技术服务商安东油田(3337.HK)主席罗林表示,将力争去年收入逾10亿元人民币,於未来两年晋身为内地最大油田技术服务商,最终争取於2020年跻身全球领先之列.
* 东方日报:
--联交所资料显示,利丰(0494.HK)於1月19日遭骏利资本於场内减持474.45万股,平均每股16.72港元,涉资7,932.9万港元,持好仓由7.04%降至6.99%.
--市场消息透露,减价逾半而卷土重来的必瘦站(1830.HK)今天起公开招股,将於2月10日上市.据悉,必瘦站招股价定於0.88港元,较上一次降价逾半,集资总额为2.2亿港元.另消息指其国际配售已获超额认购1倍.
* 文汇报:
--政府推出的屯门小榄扫管笏住宅地将於本周五(2月3日)截标.韦坚信测量师行估计,基於市场仍受负面的市场气氛所影响,预料此可提供约1,100个单位的住宅地皮,只会为库房带来约31亿港元进账.
* 大公报:
--高纬环球大中华区评值及专业顾问部董事张翘楚表示,预料本港住宅短期持续受压,预计中小型住宅价格今年料跌15%,至於3,000万港元以上豪宅全年跌幅约5至10%内,整体租金则下跌5%.
--佳兆业(1638.HK)副主席谭礼宁预料,今年楼市调控将持续,今年销售目标按年增长10%至165亿元人民币.他又预计,内地今年楼价将会下跌10-20%,但下半年表现将较佳.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)