〔香港股市〕恒生指数开盘升0.82%,受中资金融股涨势提振

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透香港1月31日电---香港股市周二开高,受中资金融股的强势提振,指标恒生指数本月表现料创去年10月来最佳.
恒生指数.HSI开盘升0.82%至20,326.49点,恒生国企指数.HSCE涨1.15%至11,273.82点.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。