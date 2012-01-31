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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.82%,受中资金融股涨势提振

路透香港1月31日电---香港股市周二开高,受中资金融股的强势提振,指标恒生指数本月表现料创去年10月来最佳.

恒生指数.HSI开盘升0.82%至20,326.49点,恒生国企指数.HSCE涨1.15%至11,273.82点.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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