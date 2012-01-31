〔港报社评〕助精神病者须保居民安全--星岛日报1月31日

葵盛东村精神病汉挥刀斩人两死三伤惨剧後一年多,上水彩园村昨日又有精神病汉涉嫌斩死屋村保安员.为了确保精神病人社区康复安排收到预期效果,不致引发社区恐惧和排斥,港府须增拨资源防患未然,尤其是提高医护及相关专业人员对病症复发的警觉,保障居民生命安全.

今次怀疑精神失常的男子,与妻子及三名成年儿子同住,亦有定期覆诊,两年来涉及六宗家庭暴力投诉,大多属酗酒使然,本月三日覆诊时,并无发现异样.即使案发前三小时,他咳嗽难眠,由儿子陪去医院急症室,医生也看不出他有精神病发迹象,配药後让他回家.岂料几个小时後病人又再回来急症室,这回是由警员带来,原来已经发生凶案,病人指自己有幻觉,医生转介他去青山医院接受诊治.

港府宜加快步伐,切实了解各区实际需要,进行针对性的资源调配,提高资源运用效率,而且在改善病人照顾和监察方面,不只集中在精神科医护,还须研究普通科医生有甚麽可以改进的地方.部分病人觉得因不适而向普通科医生求诊,背後可能有心理因素.

港府推行精神病人社区康复政策,让病情轻微和康复者过正常的家庭和社区生活,方便病人和社区逐步互相适应.这种安排的前提,是居民的生命安全要得到保障.如果接二连三发生精神病康复者旧病复发伤害居民的个案,引发社区不安,居民由恐惧滋生排斥心理,反而可能因为受到歧视和排斥而产生反效果.无论基於居民还是病者利益,港府须从过往个案中查找不足,防范这类凶案发生. (A05)