〔港报社评〕助精神病者须保居民安全--星岛日报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
葵盛东村精神病汉挥刀斩人两死三伤惨剧後一年多,上水彩园村昨日又有精神病汉涉嫌斩死屋村保安员.为了确保精神病人社区康复安排收到预期效果,不致引发社区恐惧和排斥,港府须增拨资源防患未然,尤其是提高医护及相关专业人员对病症复发的警觉,保障居民生命安全.
今次怀疑精神失常的男子,与妻子及三名成年儿子同住,亦有定期覆诊,两年来涉及六宗家庭暴力投诉,大多属酗酒使然,本月三日覆诊时,并无发现异样.即使案发前三小时,他咳嗽难眠,由儿子陪去医院急症室,医生也看不出他有精神病发迹象,配药後让他回家.岂料几个小时後病人又再回来急症室,这回是由警员带来,原来已经发生凶案,病人指自己有幻觉,医生转介他去青山医院接受诊治.
港府宜加快步伐,切实了解各区实际需要,进行针对性的资源调配,提高资源运用效率,而且在改善病人照顾和监察方面,不只集中在精神科医护,还须研究普通科医生有甚麽可以改进的地方.部分病人觉得因不适而向普通科医生求诊,背後可能有心理因素.
港府推行精神病人社区康复政策,让病情轻微和康复者过正常的家庭和社区生活,方便病人和社区逐步互相适应.这种安排的前提,是居民的生命安全要得到保障.如果接二连三发生精神病康复者旧病复发伤害居民的个案,引发社区不安,居民由恐惧滋生排斥心理,反而可能因为受到歧视和排斥而产生反效果.无论基於居民还是病者利益,港府须从过往个案中查找不足,防范这类凶案发生. (A05)
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)