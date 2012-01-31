〔港报社评〕精神病人融入社区须以安全为前提--文汇报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
昨日上水彩园村一名怀疑有精神病的居民利用菜刀狂斩保安员,保安员身中多刀,当场死亡.昨日类似惨剧重演,更对港府推行的精神病人融入社区政策敲响警钟.港府应检讨现行的精神病人管理政策,注意鼓励病人融入社区必须以保障市民人身安全为大前提,对放回社区的精神病人,须加强治疗和监察,不能放任自流,在社区埋下"计时炸弹".对於无辜的受害人及其家庭,港府更应承担必要的照顾责任,给予适切的抚恤和补偿.
让精神病康复者融入社区,是目前世界先进国家地区广泛采用的政策,其理念是鼓励精神病人与家人同住,参与社区活动,多与社会接触,加快病情康复.但这项政策背後要靠强大的精神病医护系统、社区支援配套来支撑.现时全港约有15万名精神病患者,其中逾4万重症病人居於社区,而香港并无足够人手去处理精神病患者.
目前由於资源投放不足、权责不清,涉及一些轻微精神病患的社区投诉,警方、社署、房署往往以息事宁人态度处理,未能防患於未然.照顾精神病不仅关乎病人的个人问题,更对社会安全有重要影响.港府必须高度重视问题的严重性,改善精神病患康复政策,认真考虑增拨资源,培养精神科医护人员,有足够的专业人员跟进病人的复康治疗的进展,同时加强辨识社区内的"隐蔽"精神病患者,协助他们得到适当的治疗和监察,降低其复发机会,减少社会压力. (A03)
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