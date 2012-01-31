〔港报社评〕精神病人融入社区须以安全为前提--文汇报1月31日

昨日上水彩园村一名怀疑有精神病的居民利用菜刀狂斩保安员,保安员身中多刀,当场死亡.昨日类似惨剧重演,更对港府推行的精神病人融入社区政策敲响警钟.港府应检讨现行的精神病人管理政策,注意鼓励病人融入社区必须以保障市民人身安全为大前提,对放回社区的精神病人,须加强治疗和监察,不能放任自流,在社区埋下"计时炸弹".对於无辜的受害人及其家庭,港府更应承担必要的照顾责任,给予适切的抚恤和补偿.

让精神病康复者融入社区,是目前世界先进国家地区广泛采用的政策,其理念是鼓励精神病人与家人同住,参与社区活动,多与社会接触,加快病情康复.但这项政策背後要靠强大的精神病医护系统、社区支援配套来支撑.现时全港约有15万名精神病患者,其中逾4万重症病人居於社区,而香港并无足够人手去处理精神病患者.

目前由於资源投放不足、权责不清,涉及一些轻微精神病患的社区投诉,警方、社署、房署往往以息事宁人态度处理,未能防患於未然.照顾精神病不仅关乎病人的个人问题,更对社会安全有重要影响.港府必须高度重视问题的严重性,改善精神病患康复政策,认真考虑增拨资源,培养精神科医护人员,有足够的专业人员跟进病人的复康治疗的进展,同时加强辨识社区内的"隐蔽"精神病患者,协助他们得到适当的治疗和监察,降低其复发机会,减少社会压力. (A03)