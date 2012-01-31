〔港报社评〕精神病患者又涉惨剧,港府未汲取血的教训--明报1月31日

又有精神病患者涉嫌行凶,屋村保安员无辜惨死,社区精神科计划再受质疑.精神病患者在社区康复、融入社会,原则上值得支持,但是长期以来配套支援设施不足,医管局曾有报告,建议部门之间通报病患情况等,至今未见落实.精神病患者在社区康复,涉及其他市民的生命安全,需要迫切处理,港府有庞大财政盈余,府库充盈,应该拨出足够资源,尽快增加足够精神科医护人手和配套设施,以较好地照顾精神病患者,使社区可享免於恐惧的自由.

精神病患者长期住医院,不但对医疗资源构成沉重负担,对於患者亦不是最好安排,港府多年前推行社区精神科计划,鼓励康复者重投社会,是合理政策,一些较先进国家例如英国,也是如此.不过,要精神病患者在市区康复,融入社会,必须有足够配套支援措施,才会产生积极成效.可惜,香港在这方面严重滞後,从情况看来,问题根源在港府欠缺果断,也反映港府的医护人手规划有缺失.

葵盛东村惨剧以来,港府强化社区精神科计划而有成效者,是雇请了一批个案经理,"贴身"跟进部分严重精神病人.个案经理使人对社区精神科计划重燃信心.不过,港府原本到明年要雇请300 名个案经理,但是截至去年11 月只得约130 人,而且因为精神科护士不足,港府已把聘请范围,扩及社工和职业治疗师可做个案经理,人手仍然短缺.这个情况,反映港府虽已找到在社区照顾精神病人的良方,却有苦无人手之叹,这是精神科医护人手规划缺失的结果,港府难辞其咎. (A03)