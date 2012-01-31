〔港报社评〕精神病患者又涉惨剧,港府未汲取血的教训--明报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
又有精神病患者涉嫌行凶,屋村保安员无辜惨死,社区精神科计划再受质疑.精神病患者在社区康复、融入社会,原则上值得支持,但是长期以来配套支援设施不足,医管局曾有报告,建议部门之间通报病患情况等,至今未见落实.精神病患者在社区康复,涉及其他市民的生命安全,需要迫切处理,港府有庞大财政盈余,府库充盈,应该拨出足够资源,尽快增加足够精神科医护人手和配套设施,以较好地照顾精神病患者,使社区可享免於恐惧的自由.
精神病患者长期住医院,不但对医疗资源构成沉重负担,对於患者亦不是最好安排,港府多年前推行社区精神科计划,鼓励康复者重投社会,是合理政策,一些较先进国家例如英国,也是如此.不过,要精神病患者在市区康复,融入社会,必须有足够配套支援措施,才会产生积极成效.可惜,香港在这方面严重滞後,从情况看来,问题根源在港府欠缺果断,也反映港府的医护人手规划有缺失.
葵盛东村惨剧以来,港府强化社区精神科计划而有成效者,是雇请了一批个案经理,"贴身"跟进部分严重精神病人.个案经理使人对社区精神科计划重燃信心.不过,港府原本到明年要雇请300 名个案经理,但是截至去年11 月只得约130 人,而且因为精神科护士不足,港府已把聘请范围,扩及社工和职业治疗师可做个案经理,人手仍然短缺.这个情况,反映港府虽已找到在社区照顾精神病人的良方,却有苦无人手之叹,这是精神科医护人手规划缺失的结果,港府难辞其咎. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)