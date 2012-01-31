〔港报社评〕财政统一路漫长欧洲陷长期低迷--信报1月31日

欧盟领导人今年首次非正式峰会昨天在布鲁塞尔举行,商讨刺激就业、促进增长的措施,峰会就规范欧盟26国(除英国外)财政纪律的细节安排,市场瞩目.欧债危机走到目前地步,通过财政协定,硬性规范成员国财政平衡,并在这个协约基础上,加速永久性纾困的“欧洲稳定机制”运作,已成为当前解决欧债危机的路径.峰会举行前夕,外电消息指希腊与私人债权人原则上达成了减记削债协议,令希腊无序违约的风险得到纾缓.自2010年春危机恶化并拖延至今,对欧洲的命运有三种解读,一是欧罗最终解体,分崩离析.二是个别像希腊等病入膏肓的负债国退出欧罗区,欧罗体系重组.三是维持目前结构,但透过改革走上财政统一之路,成员严守财政纪律规定,共同承担整体性财政责任.

照今回峰会议题所反映解决危机的路径看,维持欧罗区现状,通过强制遵守财政纪律来"固本",但促进经济"培元"却无法从财政得到刺激,意味痛苦改革的过程十分漫长,甚至需时10年,作维系欧洲一体化进程的代价.要欧罗体系不致崩溃,统一财政,欧洲国家亦只能长期陷入低增长、低就业率和竞争力无法提振的低迷局面,这显然是路径发展的结果,并构成未来国际经济格局的一面.事实上,财政联盟,统一整体税基税率路程漫长.

短期来看,扩大欧洲金融稳定工具的规模,尽快启动ESM操作,加大救援弹药,成为纾缓危机的关键所在.中长期看,规范财政纪律,引入债务"刹停与惩罚机制"则成为市场信心重建的起点.由於德国已将这规则写入国家宪法之中,已然形成了集体执行的压力.峰会举行前夕,葡萄牙国债收益率持续攀升,五年和10年期国债收益率一度升破20厘和15厘关口,令由葡萄牙挑起欧债新一波危机恍如箭之在弦,事态不断重复危机发展的轨迹和应对结构.当危机走到悬崖边缘,各方又往後拉回一把,然後在这个基点上,重新分配解决问题的成本分担,并据此迫使负债国承担更多,但此举只会使欧洲陷入长期低迷的时间拖得更长,得失吊诡. (A02)