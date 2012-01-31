〔港报社评〕财政统一路漫长欧洲陷长期低迷--信报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
欧盟领导人今年首次非正式峰会昨天在布鲁塞尔举行,商讨刺激就业、促进增长的措施,峰会就规范欧盟26国(除英国外)财政纪律的细节安排,市场瞩目.欧债危机走到目前地步,通过财政协定,硬性规范成员国财政平衡,并在这个协约基础上,加速永久性纾困的“欧洲稳定机制”运作,已成为当前解决欧债危机的路径.峰会举行前夕,外电消息指希腊与私人债权人原则上达成了减记削债协议,令希腊无序违约的风险得到纾缓.自2010年春危机恶化并拖延至今,对欧洲的命运有三种解读,一是欧罗最终解体,分崩离析.二是个别像希腊等病入膏肓的负债国退出欧罗区,欧罗体系重组.三是维持目前结构,但透过改革走上财政统一之路,成员严守财政纪律规定,共同承担整体性财政责任.
照今回峰会议题所反映解决危机的路径看,维持欧罗区现状,通过强制遵守财政纪律来"固本",但促进经济"培元"却无法从财政得到刺激,意味痛苦改革的过程十分漫长,甚至需时10年,作维系欧洲一体化进程的代价.要欧罗体系不致崩溃,统一财政,欧洲国家亦只能长期陷入低增长、低就业率和竞争力无法提振的低迷局面,这显然是路径发展的结果,并构成未来国际经济格局的一面.事实上,财政联盟,统一整体税基税率路程漫长.
短期来看,扩大欧洲金融稳定工具的规模,尽快启动ESM操作,加大救援弹药,成为纾缓危机的关键所在.中长期看,规范财政纪律,引入债务"刹停与惩罚机制"则成为市场信心重建的起点.由於德国已将这规则写入国家宪法之中,已然形成了集体执行的压力.峰会举行前夕,葡萄牙国债收益率持续攀升,五年和10年期国债收益率一度升破20厘和15厘关口,令由葡萄牙挑起欧债新一波危机恍如箭之在弦,事态不断重复危机发展的轨迹和应对结构.当危机走到悬崖边缘,各方又往後拉回一把,然後在这个基点上,重新分配解决问题的成本分担,并据此迫使负债国承担更多,但此举只会使欧洲陷入长期低迷的时间拖得更长,得失吊诡. (A02)
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