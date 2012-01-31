〔港报社评〕中国谷港沪,助争国际话语权--经济日报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
中国发改委近日发出上海未来五年建设国际金融中心规划,当中发展目标与香港存明显竞争,但中国并非催谷上海取代香港,而是冀打造港沪金融双引擎,提高国际话语权,香港不畏竞争,关键是上海跑得快,香港要跑得更快.发改委发出有关规划,明显是要加快上海发展成国家的国际金融中心,在规划中,上海部分发展目标与香港重叠.例如,上海要在三年後确立全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.有外界担心,中国是否要催谷上海取代香港.
但这无疑捉错用神,中国亦正大力推动香港发展人民币离岸中心业务,如在国家十二五规划中,明确指明要巩固和提升香港作为国际金融中心地位.国务院副总理李克强去年8月访港,公布36项挺港措施,以至中国上月批准香港推出RQFII等.中国要做的是把握国际契机,藉沪港齐飞,增强国际金融话语权:对内,建立具国际水平的金融中心,推动、扶助中国经济上新台阶.对外,2008年环球金融海啸以来,暴露现行国际金融体系不足,美元欧元的重要性亦下降,为人民币国际化提供难得突破窗口.中国要提速人民币国际化,香港有独特优势,应把握时机做好两方面.
其一,助人民币走向国际.人民币要走入亚洲,走向全球,需借助外国金融中心,但要与外国金融中心合作,香港相较上海,在体制、水平和法制等方面,有更成熟条件,香港更可当防火墙保护中国金融安全.香港与伦敦本月中签协议,合作推动离岸人民币业务发展就是例证.其二,助提升中国国际话语权.要有国际话语权就需有国际市场影响力,前提是有大量国际投资者自由参与,香港金融市场的国际参与深度、广度,仍是上海难以比拟的,故中国要提升国际话语权,最有效的媒介和平台仍是香港.
中国要加强在国际金融市场力量,故加快上海国际金融中心发展,为香港带来竞争,但此同时更为香港带来机遇.只要香港善用优势,加速建设人民币离岸中心,加快国际化步伐.上海跑得快,香港跑得更快,那根本无惧竞争. (A03)
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