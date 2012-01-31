〔港报财经评论〕美式迷失较日式更坏--信报1月31日

美式迷失较日式更坏/ 习广思

尽管恒生指数.HSI回落幅度1.67%,但多个急升超买板块回吐压力不细,濠赌股、水泥股、内房股、内银股、金属资源股等都跌势不轻,尤以内房藉假期销情冷淡而向下,多只内房股急泻,碧桂园(2007.HK)急跌11.3%,恒大(3333.HK)急跌7.65%,雅居乐(3383.HK)跌7.41%.投资者获利回吐,两电录得升幅,油股一度逆市上升,但留意油价并未见上升,只因油股是早前第一批回气的股份而已.相对而言,上述股份之所以急跌,引证其是早前获急追的股份,调整过後倒是投资者趁低吸纳的机会,特别是内银股.率先回吐下跌的内银是重农行(3618.HK),基金沽货套现,股价连跌四日後,到达20天线,14天RSI靠近中轴,假如走势能够逐步企稳,投资者将可以利用其调整幅度、日数作参考,部署何时应该重新吸纳内银股.

大市回吐颇为全面,逾900只股份录得跌幅,逆市上升股份并不多,而且有虚有实,国泰(0293.HK)连升多日,但油价上升压力大,全球经济在放缓,这走势如何说服投资者?倒是佐丹奴(0709.HK)能够逆市企稳,值得投资者留意.峰会麻木,难有惊喜.欧洲市场气氛转弱,主要三件事包括希腊债务谈判、葡萄牙债息再攀升以及欧盟领导人再次有峰会.峰会的影响更加小,如今"欧洲金融稳定方案"(EFSF)意义已经不大,7月份推出的"欧洲稳定机制"(ESM)将在一定程度上取代EFSF.虽然市场对峰会感到麻木,这次峰会是去年达到所谓"财政联盟"的延续,预料难有惊喜呢.

日本前财政大臣藤井裕久接受访问,他的忧虑是,目前在欧洲肆虐的热钱,很快会狙击日本,而且日本的情况可能较南欧或者美国都更坏.目前市场更担心的是,愈来愈多迹象反映,美国已经步上日式迷失後路.假如一如贝南奇所预期,到2014年底才有加息可能,计起来零息量化时间已长达6年;而欧洲步入漫长的去杠杆化及衰退可能性,也甚有可能步入迷失年代.但是,欧美债市依靠海外买家,情况可能较日式迷失年代更坏.至於日式及美式迷失的分别,大摩前高层罗奇话,美国人口仍然有增长,是一大分别;但是,日本问题是政策错误,导致大量殭屍企业,相反美国问题是无法提高消费,消费行为像殭屍一样了无生气.过去4年,扣除通胀、税务因素後,美国消费实际平均增长是0.4%,过去趋势大约是3%.(B02)

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美元技术走势转劣/ 苏子

美汇指数於本月19日已跌破自去年10月27日的74.72低位向上延伸的上升支持线,在技术走势转劣下,随後跌势加速,并於上周五一度低见78.77水平,此低位直迫20周SMA关键支持.由於目前美元的跌势有市场憧憬联储局或在第二季推出QE3的利淡美元措施配合,故美汇指数应在上述的20周SMA支持附近喘定跌势,并趁机作出技术性反弹,以改善目前已见超卖的技术走势後便会再次重拾弱势,并在跌破20周SMA支持後,下试去年12月8日所造的78.11低位支持,甚至更低水平.

留意上周美汇指数以近全周低位收市,并且在周线图上连续两周呈现大阴烛的不利形态,但昨天亚洲市及欧洲市早段,却未见美汇指数承接上周的恶劣技术走势进一步考验20周SMA支持,低位仅见78.81便已止跌回稳,暂时最高曾见79.28水平.如昨晚美汇指数能够进一步上升并且以近全日高位收市,则日线图便会呈现双日转向及大阳烛利好形态,这有利美汇指数进一步走高并挑战50天SMA阻力.但若然美汇指数挑战50天SMA阻力失败,最後更回落至近全日低位收市,相信美汇指数随後的走势将会再次明显转劣,并会跌破20周SMA支持.

美汇指数若如所料般,稍後可以跌破20周SMA支持,宜留意破位後能否触发较大规模的止蚀沽盘及跟进沽盘入市,从而令美汇指数能以单边市形式下破去年12月8日的78.11低位支持.如美汇指数跌破20周SMA支持後,只能跌至78.30/78.50区域便已回稳过来,乏力下试至78.11低位支持,那便要提防出现假突破,届时美元或在市场一片看淡声中重拾升势.由於美汇指数的组成成分里,欧罗所占的比例超逾一半,因此欧罗的走势可以肯定会左右美汇指数的表现.如短期内美汇指数的下跌势头仍未扭转,那欧罗兑美元目前的超买调整所造的低位便不应该正式跌破10天SMA支持.

如稍後欧罗兑美元的调整低位明显跌破10天SMA支持,那便要小心市况有变,美汇指数或已在上周的78.77低位见了短期重要底部,後市未必会下破20周SMA支持了.由於目前市场上仍有大量散户投资者继续采取沽出欧罗兑美元的策略,故倾向相信在这批看淡欧罗後市的看淡的投资者改变主意之前,欧罗兑美元应不会跌破10天SMA支持,汇价反而或在超买的技术走势获得改善後,较大机会上试1.3380/1.3460阻力区,从而带领美汇指数朝着78.11低位支持迈进.(B10)