〔港报财经评论〕A股开门红落空,淘金更要稳--经济日报1月31日

A股开门红落空,淘金更要稳/ 林瑞芬

A股筑底反弹为何艰难.龙年是传统好运年,A股都未能以红盘高收,迷信点认为,也对散户有一定警示,今年A股纵有反弹,途中也有不少阻滞,投资策略当以"稳"字当头,炒作勿疯狂!A股长期低迷状况暂未能获实质改善,一来外围经济不明朗,二来受困自身资本市场制度的缺失,新股制度及分红制度需要改革,三来经济面临转型状况,经济增速台阶下调,千千个结要逐一解开.节前炒涨股急回吐示警.且看节前股价急炒涨的水泥、内房股等,昨明显见高位减磅,回吐压力特大.水泥股平均回吐3%或以上,如安徽海螺(0914.HK)跌4.3%,山水水泥(0691.HK)跌3.8%.内房股中,有些二三线的回吐较急,如碧桂园(2007.HK)跌11.3%,雅居乐(3383.HK)跌7.4%,大型的华润置地(1109.HK)及中国海外(0688.HK)则跌约3%.

看港股走势本月虽改善,亦难得一见资金有换马炒作、基金有追货压力之兆,但不表示前景已全面乐观,在全球经济未明朗下,龙年内面对升市往往要保持清醒,”稳”字当头,盈利预见度低及不稳定者不宜过分进取,高息财政稳健者则优先考虑.且见上周推介的佐丹奴(0709.HK)之前升势逊中资股,但胜在平稳升,昨更逆市涨3.6%,基本上已升抵短期目标6.25港元,不贪心都可以执几毫子.对神华(1088.HK)表现却稍失望,因火电煤回挫所累,昨收33.6港元,跌3.6%.集团於昨公布去年度煤炭销售量按年增长32.4%,至3.873亿吨,高於全年销量目标.短线宜观察1个月低位32.6港元会否被质破,稳守尚可视为健康回吐.分析盈喜报告须做对比.陆续有国企发布盈喜或盈警报告,读者当小心细阅,如中联重科(1157.HK)发盈喜,按中国会计准则,去年度预计归属母公司净利润为72.32亿人民币至81.65亿元人民币.惟与之前公布去年度首3季纯利增幅是90.69%,至59.62亿元人民币,显见升幅收窄.

目前欧债问题仍反覆,葡萄牙债息创新高,但意大利最新拍卖10年及5年公债的借贷成本却减轻.另据最新公布,欧元区今月经济景气指数升至93.4,略逊市场预估.市场目前正待希腊公布债务重组协定,如谈判方能传出决定性的利好消息,欧元能进一步反弹,利好股市;相反,若谈判方只谈出阶段性、临时性的成果,会阻止欧元反弹势头,从而拖累股市.(012)

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沪建金融中心,股市长线看升/ 余少文

A股新年首个交易日收黑,拖累国企指数未能三连升,但中央明确力争上海2015年成为国际金融中心及全球人民币中心,A股可以看俏及有能力翻一番,金融股是十二五期间之选.国指和红指已升至牛熊分界线,沽压将会增加,即使人行下调存准率,可刺激A股走高,也不代表中资股可以继续反弹,因为国指过去一个月已升超过10%多,出现技术性调查并不出奇.由於中国资金压力仍然大,相信人行短期最终会下调存准率,可以刺激A股以及中资股继续反弹,故短期出现调整也是一件好事.当然,资料显示,上证由2000年至2011年止的十二个年头,有5个农历年首日下跌,当中4个农历年全年下跌,故上证昨日下跌,根据统计即今个龙年有80%机会下跌,当然不愿意见到,因为一直预期A股今年可以走出谷底.

中国股市要靠政策扶持.不过,中国股市表现一直跟中央政策脱不了关系,除非中央今年继续以静制动,否则一旦如市场预期般放宽银根,如下调存准率或减息,都有助A股今年开展颇大的反弹之路.虽然人行未出手,但国家发展和改革委员会先出手,昨日推出"十二五时期上海国际金融中心建设规划",加快推进上海国际金融中心建设,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.若然上海在2015年成为全球人民币中心和国际金融中心,则香港在中国将会被边缘化,这是不能否认的事,届时国际板已推出,2015年规划目标又包括金融市场交易总额达1,000万亿元人民币、上海保险市场保费收入翻至少一番至1,400亿元人民币、提升上海股市的指数和商品期货在国际影响力等.

上证到2015年料可翻番.上证虽然10年没有增长,但到2015年,只要上海可以成为国际金融中心、全球人民币中心,指数翻一番应该没有问题,甚至乎超越2007年高位6,124点也并非没有可能,故上海国际金融中心概念股份,如工商银行(1398.HK)、建设银行(3328.HK)、中国人寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)、中国移动(0941.HK)、A50中国(2823.HK)、标智沪深300(2827.HK)、中信证券(6030.HK)等都值得留意.(010)