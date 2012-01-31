〔香港热股〕中国铝业发盈警後股价曾大挫近一成,券商看淡今年表现

路透香港1月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)去年第四季业绩录得亏损,并料全年净利将大降超过五成後,其H股周二最多曾跌近一成.部份券商将中铝2012年的盈利预测下调,料短期该股表现乏力.

中铝H股早盘最多曾跌至3.54港元的盘中低点,跌幅达9.9%,其後跌幅收窄,香港时间11:00下滑4.07%.

摩根大通的报告称,中铝的负债较高且现金流疲弱,2012年对该公司来说仍将是具挑战性的一年.此外,内地市场仍然受压,基於中铝去年第四季的成本高於预期,故将其2012年的除税後利润预测下调17%,至12亿元人民币.

美银美林表示,估计中铝去年第四季的亏损达5.8亿元,远高於该行估计的1.15亿元,可能是公司期内的成本上涨幅度高於预期所致.

截至周一收盘为止过去一个月,中铝股价累计升近17%.美银美林表示,中铝这一波的反弹形势将难以持续,维持对该股"中性"评级,料其股价短期仍受压.

中铝表示,去年第四季度受欧债危机及全球经济环境影响,铝价大幅下跌,加上电价上涨加大了成本压力.公司去年第四季度,更录得经营亏损,影响了全年利润.该公司去年首三季的净利为9.68亿元.2010年度净利为7.78亿元.(完)