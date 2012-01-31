〔香港热股〕中国铝业发盈警後股价曾大挫近一成,券商看淡今年表现

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月31日电---中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)去年第四季业绩录得亏损,并料全年净利将大降超过五成後,其H股周二最多曾跌近一成.部份券商将中铝2012年的盈利预测下调,料短期该股表现乏力.
中铝H股早盘最多曾跌至3.54港元的盘中低点,跌幅达9.9%,其後跌幅收窄,香港时间11:00下滑4.07%.
摩根大通的报告称,中铝的负债较高且现金流疲弱,2012年对该公司来说仍将是具挑战性的一年.此外,内地市场仍然受压,基於中铝去年第四季的成本高於预期,故将其2012年的除税後利润预测下调17%,至12亿元人民币.
美银美林表示,估计中铝去年第四季的亏损达5.8亿元,远高於该行估计的1.15亿元,可能是公司期内的成本上涨幅度高於预期所致.
截至周一收盘为止过去一个月,中铝股价累计升近17%.美银美林表示,中铝这一波的反弹形势将难以持续,维持对该股"中性"评级,料其股价短期仍受压.
中铝表示,去年第四季度受欧债危机及全球经济环境影响,铝价大幅下跌,加上电价上涨加大了成本压力.公司去年第四季度,更录得经营亏损,影响了全年利润.该公司去年首三季的净利为9.68亿元.2010年度净利为7.78亿元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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