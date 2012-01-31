〔离岸人民币〕中银香港推出三项人民币离岸债券分类指数

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月31日电---香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)称,在现有"人民币离岸债券指数"基础上,推出三项全新人民币离岸债券分类指数,为离岸债券市场的个别环节提供表现基准.
这三个新的分类指数分别为"中银香港人民币离岸中国主权债券指数"、"中银香港人民币离岸投资级别债券指数"及"中银香港人民币离岸一至三年期中央政府债券指数".
"愈来愈多机构投资者将资产分配至人民币债券,并要求建立更完善的基准指数.我们预期,未来将有更多具有不同信贷实力的内地及亚洲公司来港发行人民币离岸债券."中银香港副总裁王仕雄称.
截至2011年12月31日,"中国主权债券指数"涵盖15只市值共约410亿元人民币债券,"离岸投资级别债券指数"涵盖38只市值共约700亿元人民币债券.
截至去年底,"中银香港人民币离岸债券指数".BCHKDIMSUMI市值已由推出时的540亿元人民币扩大至1,420亿元,成份债券数目由28只增加至91只;该指数最新报97.49.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)