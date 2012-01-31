〔离岸人民币〕中银香港推出三项人民币离岸债券分类指数

路透香港1月31日电---香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)称,在现有"人民币离岸债券指数"基础上,推出三项全新人民币离岸债券分类指数,为离岸债券市场的个别环节提供表现基准.

这三个新的分类指数分别为"中银香港人民币离岸中国主权债券指数"、"中银香港人民币离岸投资级别债券指数"及"中银香港人民币离岸一至三年期中央政府债券指数".

"愈来愈多机构投资者将资产分配至人民币债券,并要求建立更完善的基准指数.我们预期,未来将有更多具有不同信贷实力的内地及亚洲公司来港发行人民币离岸债券."中银香港副总裁王仕雄称.

截至2011年12月31日,"中国主权债券指数"涵盖15只市值共约410亿元人民币债券,"离岸投资级别债券指数"涵盖38只市值共约700亿元人民币债券.

截至去年底,"中银香港人民币离岸债券指数".BCHKDIMSUMI市值已由推出时的540亿元人民币扩大至1,420亿元,成份债券数目由28只增加至91只;该指数最新报97.49.(完)